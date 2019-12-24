К зданию суда, где проходит апелляция по делу Шеремета, стянули сотни бойцов Нацгвардии

У апелляционного суда тусят нацгвардейцы

После того, как 20 декабря активисты отказались выходить из зала заседаний после отмены рассмотрения апелляции Юлии Кузьменко в суде, силовики начали масштабно готовиться к возможным протестам. Во вторник, 24 декабря, в зданию пригнали девять грузовиков с личным составом Нацгвардии.

Судя по всему, бойцов Авакова готовятся задействовать в помещении Апелляционного суда, где сегодня проходит рассмотрение ходатайства адвокатов обвиняемой об изменении меры пресечения для Юлии Кузьменко.

На фоне нелепого обвинения с "дополнительными доказательствами" и отказом в освобождении Андрея Антоненко из-за того, что в макете признанной не боеприпасом мины "нашли остатки взрывчатки", опасения обвинителей могут оправдаться - волонтеры, ветераны АТО и общественные активисты не готовы получать подобные плевки в лицо от старающихся закрыть невиновных людей.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.