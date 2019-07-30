К бегству приготовиться: Луценко предупредил судей ОАСК о вручении подозрений

Судьи Окружного админсуда Киева получили повестки в ГПУ

Зашкваренные служители Фемиды из Окружного админсуда столицы могут пойти по пути Чауса, надавив на тапки до момента вручения им подозрения в совершении преступления. По крайней мере, генпрокурор Юрий Луценко им эту возможность предоставил. Хотя наверняка судьи и без него владели всей информацией.

Во вторник, 30 июля, глава ГПУ на своей странице в Facebook написал о том, что четырем судьям Окружного админсуда Киева выслали повестки на допрос.

Помимо теплого общения с обвинителями Павла Вовка, Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко и судью Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко ожидает еще и вручение уведомлений о подозрении их в нарушении закона.

"По делу ОАСК-2. Заместитель Генпрокурора заслушал материалы дела. Повестки 4 судьям на пятницу 02/08 для вручения подозрений - высланы", - написал Луценко, и не забыл при этом проявить свои не лучшие манеры, обозвав всех усомнившихся в перманенткно провальной ГПУ "скунсами".

В свою очередь, верноподданная Луценко Лариса Сарган уточнила, что судей ожидают в здании ГПУ в 14:00.

Инкриминируют всем и без того зашкваренным деятелям лишь вмешательство в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей, хотя наверняка на каждого из обвиняемых можно нарыть намного больше эпизодов.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ и работники ГПУ пришли в Окружной админсуд Киева для проведения обысков. В самом суде назвали следственно-оперативные действия "давлением".

Напомним, в мае этого года почти все судьи Окружного административного суда Киева, включая Павла Волка и тех, кто признали незаконной национализацию "Приватбанка", не явились на обязательную квалификационную оценку, потому что якобы заболели.

Кроме того, зашкваров у cудей ОАСК не счесть. Они восстанавливали Романа Насирова на должности главы ГФС, запрещали Ульяне Супрун работать министром, останавливали переименование УПЦ МП и это далеко не весь перечень вынесенных ими решений.