Володимир Зеленський Роман Протасевич Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Ізраїльський "сивий гетьман" нарешті позбувся влади

Вчера, 09:09
Біньямін Нетаньягу, на вихід - фото 1
Біньямін Нетаньягу, на вихід / АП

Багаторічний прем'єр Ізраілю Біньямін Нетаньягу, який тримався за владу всіми силами, нарешті має піти у відставку. В Ізраїлі оголосили про нову коаліцію - у ній нема місця для одіозного політика.

Лідер опозиційної партії «Єш атід» («Є майбутнє») Яір Лапід повідомив президенту країни Реувену Рівліну, що зміг сформувати владну коаліцію. Про це стало відомо пізно ввечері 2 червня, незадовго до півночі, коли минав граничний термін, відведений на переговори.

Міжпартійні консультації тривали кілька тижнів. У результаті Лапід оголосив, що створить коаліцію за участю невеликої арабської партії РААМ (або «Об’єднаний арабський список»).

Ізраїльський 'сивий гетьман' нарешті позбувся влади - фото 208134

Коаліціянти

Таким чином в Ізраїлі завершується рекордна ера перебування на посаді прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Він був при владі з 90-х років й очолював країну безперервно з 2009 року. За цей час політик встиг побути як прогресивним, так і забронзовіти й стати фігурантом чисельних антикорупційних розслідувань. В останні роки бажання Нетаньягу утримати владу за будь-яку ціну набуло маніакальних рис, а сам прем'єр став схожий у цьому на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як очікується, новий кабінет міністрів буде приведений до присяги 14 червня, його очолить лідер ультраправої партії «Яміна» Нафталі Бенет. Reuters називає його мільйонером, який досяг успіху в сфері технологій і мріє анексувати більшу частину окупованого Західного берега. Створення Палестинської держави Бенет охарактеризував як «самогубство для Ізраїлю», пов’язавши позицію із заходами безпеки.

«Яміна» і «Єш атід» домовилися про ротацію посади прем’єра. Перші два роки його обйматиме Бенет, потім посада перейде до Лапіда, який поки очолюватиме МЗС Ізраїлю.

На виборах у березні партія центриста Яіра Лапіда посіла друге місце, поступившись першим консервативній партії «Лікуд» на чолі з Нетаньягу. Але «Лікуд» не мала вирішальної переваги для самостійного формування уряду.

Березневі вибори стали четвертими за два роки, на яких жодна з партій не змогла домогтися вагомого успіху. Біньямін Нетаньягу, який перебуває під судом у справі про шахрайство, заявляв, що зусилля його опонентів сформувати коаліцію послаблять Ізраїль.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Израиль Биньямин Нетаньяху Новини Мир
Радіо Свобода
Другое на тему
Депутати наробили шкоди - фото 1
Депутати заблокували е-декларування - Президент застосує ВЕТО
Вчера, 21:06
Sinovac легалізувалася - фото 1
ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinovac
02 июня, 10:46
Чому воно досі на волі? - фото 1
Прослушка Медведчука №3: Чому влада погодилась торгувати з окупантами
01 июня, 09:55
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП стал символом мощи и духа украинской армии - фото 1
Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк
26 мая, 10:54
Крымская история - фото 1
Во имя общей беды. Почему украинцам и крымским татарам пора объединить усилия
18 мая, 12:35
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 08:29