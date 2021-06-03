Ізраїльський "сивий гетьман" нарешті позбувся влади

Біньямін Нетаньягу, на вихід / АП

Багаторічний прем'єр Ізраілю Біньямін Нетаньягу, який тримався за владу всіми силами, нарешті має піти у відставку. В Ізраїлі оголосили про нову коаліцію - у ній нема місця для одіозного політика.

Лідер опозиційної партії «Єш атід» («Є майбутнє») Яір Лапід повідомив президенту країни Реувену Рівліну, що зміг сформувати владну коаліцію. Про це стало відомо пізно ввечері 2 червня, незадовго до півночі, коли минав граничний термін, відведений на переговори.

Міжпартійні консультації тривали кілька тижнів. У результаті Лапід оголосив, що створить коаліцію за участю невеликої арабської партії РААМ (або «Об’єднаний арабський список»).

Коаліціянти

Таким чином в Ізраїлі завершується рекордна ера перебування на посаді прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Він був при владі з 90-х років й очолював країну безперервно з 2009 року. За цей час політик встиг побути як прогресивним, так і забронзовіти й стати фігурантом чисельних антикорупційних розслідувань. В останні роки бажання Нетаньягу утримати владу за будь-яку ціну набуло маніакальних рис, а сам прем'єр став схожий у цьому на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як очікується, новий кабінет міністрів буде приведений до присяги 14 червня, його очолить лідер ультраправої партії «Яміна» Нафталі Бенет. Reuters називає його мільйонером, який досяг успіху в сфері технологій і мріє анексувати більшу частину окупованого Західного берега. Створення Палестинської держави Бенет охарактеризував як «самогубство для Ізраїлю», пов’язавши позицію із заходами безпеки.

«Яміна» і «Єш атід» домовилися про ротацію посади прем’єра. Перші два роки його обйматиме Бенет, потім посада перейде до Лапіда, який поки очолюватиме МЗС Ізраїлю.

На виборах у березні партія центриста Яіра Лапіда посіла друге місце, поступившись першим консервативній партії «Лікуд» на чолі з Нетаньягу. Але «Лікуд» не мала вирішальної переваги для самостійного формування уряду.

Березневі вибори стали четвертими за два роки, на яких жодна з партій не змогла домогтися вагомого успіху. Біньямін Нетаньягу, який перебуває під судом у справі про шахрайство, заявляв, що зусилля його опонентів сформувати коаліцію послаблять Ізраїль.