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Ізраїль почав військову операцію проти Палестини

09:25
Сектор Газа - філіал Аду на землі - фото 1
Сектор Газа - філіал Аду на землі

Після кількоденних обопільних обстрілів війна між Ізраїлем і Палестиною перейшла у нову фазу - в ніч на п'ятницю, 14 травня, Ізраїль ввів наземні війська в Сектор Газа.

«Солдати повітряних і наземних військ ЦАХАЛ в даний час атакують сектор Газа», - йдеться у зверненні Армії оборони Ізраїлю в соцмережах.

Трохи раніше там же прозвучали слова, що «Прийшов час для світової громадськості залучити ХАМАС до відповідальності».

На сторінці опубліковано відео з невдалим запуском ракети з боку Палестини.

«Ракета ХАМАС, націлена на Ізраїль, падає назад в Газу. Але це не перший раз - ХАМАС за останні 3 дні невдало запустив 350 ракет. Ці ракети призводять до загибелі ні в чому не винних жителів Гази. Прийшов час для світової громадськості притягти ХАМАС до відповідальності».

Представники терористичної організації ХАМАС, яка є владою в Палестині, продовжують обстрілювати територію Ізраїлю. У свою чергу Ізраїль не припиняє авіаудари по підконтрольній ХАМАС території Сектора Газа. Насильство триває, незважаючи на зусилля єгипетських переговірників, які провели особисті зустрічі з двома сторонами. Наразі загинуло понад сотня палестинців і сім ізраїльтян, аде жертви стрімко збільшаться, коли наземна операція Ізраїлю почне розгортатись.

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