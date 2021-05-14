Ізраїль почав військову операцію проти Палестини

Сектор Газа - філіал Аду на землі

Після кількоденних обопільних обстрілів війна між Ізраїлем і Палестиною перейшла у нову фазу - в ніч на п'ятницю, 14 травня, Ізраїль ввів наземні війська в Сектор Газа.

«Солдати повітряних і наземних військ ЦАХАЛ в даний час атакують сектор Газа», - йдеться у зверненні Армії оборони Ізраїлю в соцмережах.

Трохи раніше там же прозвучали слова, що «Прийшов час для світової громадськості залучити ХАМАС до відповідальності».

На сторінці опубліковано відео з невдалим запуском ракети з боку Палестини.

«Ракета ХАМАС, націлена на Ізраїль, падає назад в Газу. Але це не перший раз - ХАМАС за останні 3 дні невдало запустив 350 ракет. Ці ракети призводять до загибелі ні в чому не винних жителів Гази. Прийшов час для світової громадськості притягти ХАМАС до відповідальності».

Представники терористичної організації ХАМАС, яка є владою в Палестині, продовжують обстрілювати територію Ізраїлю. У свою чергу Ізраїль не припиняє авіаудари по підконтрольній ХАМАС території Сектора Газа. Насильство триває, незважаючи на зусилля єгипетських переговірників, які провели особисті зустрічі з двома сторонами. Наразі загинуло понад сотня палестинців і сім ізраїльтян, аде жертви стрімко збільшаться, коли наземна операція Ізраїлю почне розгортатись.