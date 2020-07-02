Изнасилование в Кагарлыке: Следователи ГБР нашли новых подозреваемых

14:51 02 июля,

Изнасилование в Кагарлыке: Следователи ГБР нашли новых подозреваемых

Следователи ГБР объявили подозрение еще двум правоохранителям, причастным к изнасилованию в Кагарлыке.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Правоохранитель (оперуполномоченный – прим. ред.) подозревается в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020, милиционер по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку", – говорится в сообщении.

Кроме того в начале января 2020 работники Кагарлицкого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж. В частности, правоохранители били потерпевших и перевозили их в багажном отделении по городу. После доставки пострадавших в отделение полиции - применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре.

Как уточняет ГБР, второй подозреваемый, - начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции, - в мае 2020 года с целью получения признательных показаний нанес гражданину телесные повреждения средней степени тяжести.



По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлицкого отделении полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).