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Изнасилование в Кагарлыке: Следователи ГБР нашли новых подозреваемых

02 июля, 14:51
Изнасилование в Кагарлыке: Следователи ГБР нашли новых подозреваемых - фото 1
Изнасилование в Кагарлыке: Следователи ГБР нашли новых подозреваемых

Следователи ГБР объявили подозрение еще двум правоохранителям, причастным к изнасилованию в Кагарлыке.

Нацполиция выделила охрану жертве изнасилования в Кагарлыке

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Правоохранитель (оперуполномоченный – прим. ред.) подозревается в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020, милиционер по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку", – говорится в сообщении.

Кроме того в начале января 2020 работники Кагарлицкого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж. В частности, правоохранители били потерпевших и перевозили их в багажном отделении по городу. После доставки пострадавших в отделение полиции - применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре.

Как уточняет ГБР, второй подозреваемый, - начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции, - в мае 2020 года с целью получения признательных показаний нанес гражданину телесные повреждения средней степени тяжести.

По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлицкого отделении полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Таким образом, на сегодняшний день по делу о пытках в Кагарлицком отделении полиции проходят 4 подозреваемых.

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ГБР Изнасилование в Кагарлыке Национальная полиция Новости Украина
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