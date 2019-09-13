Из-за моста Филатова: в горсовете Днепра проводят масштабные обыски

В мэрии Днепра проходят масштабные обыски

Утром в пятницу, 13 сентября, в здание горсовета Днепра прибыли СБУшники и спецназ полиции. Проведение следственно-оперативных действий связано с якобы хищениями во время реконструкции моста, из-за которого спорили на должность Владимир Зеленский и Борис Филатов.

По данным источников местных СМИ, обыски можно смело назвать самыми масштабными за всю каденцию Филатова и наверняка связаны с противостоянием мэра Днепра и Игоря Коломойского.

Правоохранителей пытались не пропускать в некоторые помещения горсовета, но у чиновников мэрии, разумеется, ничего не получилось.

В пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области заявили, что еще 9 августа на Центральном мосту следователи отбирали образцы бетона и отправляли его на экспертизу.

По предварительным данным, под раздачу попал как минимум один приближенный Филатова - его заместитель Михаил Лысенко. Ему могут инкриминировать хищения средств.

Как известно, скандальный спор Филатову навязал посланник Коломойского Андрей Богдан во время посещения президентом Днепра. Суть пари заключалась в том, что мэр должен обеспечить открытие объекта после реконструкции до 14 сентября. Филатов в сроки уложился, хотя и перекрыл для этого движение по переправе с одного берега на другой.

Впрочем, с поражением олигарх, судя по всему, не смирился, посему городского голову будут пытаться сместить другим способом. Возможно, с помощью уголовного преследования.