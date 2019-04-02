Из-за гибели легендарной пулеметчицы ВСУ в соцсетях полыхнул политический скандал

После смерти Яны Червоной в соцсетях схлестнулись "порохоботы" и "зрадофилы"

Во вторник, 2 апреля, в Луганской области погибла старший солдат 54 бригады ВСУ Яна Червона. Легендарная пулеметчица в 2014-м году начала свой военный путь в качестве волонтера, а спустя два года - присоединилась к защитникам Украины.

До некоторых пор имя матери двух детей было известно лишь некоторым украинцам, знающим ее как активистку или смелую воительницу.

Но когда в Украине прокатились акции протеста титушек "Авакова", Яна Червона выступила с критикой действий "нацдружинников".

После того, как в разгар предвыборной кампании опубликовали расследование о хищениях уже бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его отпрыска с друзьями в "Укроборонпроме", одичалые активисты начали шатать заборы и нападать на Порошенко, военнослужащая ВСУ опубликовала фотографию с передовой с подписью "Нацдружины, Нацкорпус, не стыдно прятаться за моей спиной?".

И тут на защитницу Украины накинулись так называемые зрадофилы. Нещадная критика и оскорбления неслись на нее и со стороны ветеранов-добровольцев, которые являются противниками Порошенко.

Бывший боец "Азова" оскорбляет Яну Червону из-за несогласия с действиями титушек Авакова

Другие же сразу начали разбирать "постановку от Генштаба", рассказывая о том, что Червона якобы является подставным лицом.

Сегодня же в блиндаж, где военнослужащая находилась вместе со своим побратимом Александром Мелютинмы, попала российская мина. Оба погибли.

О чем и написала представитель Украины в Минске Ирина Геращенко:

"Это Яна ... сегодня в ее блиндаж попала вражеская русский мина. Яна и ее собрат погибли. У Яны осталось двое маленьких детей - 10 и 8 лет. Яна из Харькова. Яна и такие, как Яна, не дали создать там "ХНР". Она прикрывала нас, и тех, кто понимает, что война продолжается, и Путин уже напал, и тех, кто называет войну "бизнес проектом" и смеется над "Путин нападет". Теперь будет прикрывать с Неба. Плачу".

Пост Геращенко разместили на странице Блока Петра Порошенко, из-за чего среди украинцев снова начался скандал с критикой действующего политического режима.

Докатилось даже до взаимных угроз и оскорблений, что свидетельствует о том, насколько общество перестало быть терпимым по отношению к своим же согражданам. Ведь даже в смерти защитников Украины мы находим причины ненавидеть друг друга.