Из-за гибели легендарной пулеметчицы ВСУ в соцсетях полыхнул политический скандал
Во вторник, 2 апреля, в Луганской области погибла старший солдат 54 бригады ВСУ Яна Червона. Легендарная пулеметчица в 2014-м году начала свой военный путь в качестве волонтера, а спустя два года - присоединилась к защитникам Украины.
До некоторых пор имя матери двух детей было известно лишь некоторым украинцам, знающим ее как активистку или смелую воительницу.
Но когда в Украине прокатились акции протеста титушек "Авакова", Яна Червона выступила с критикой действий "нацдружинников".
После того, как в разгар предвыборной кампании опубликовали расследование о хищениях уже бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его отпрыска с друзьями в "Укроборонпроме", одичалые активисты начали шатать заборы и нападать на Порошенко, военнослужащая ВСУ опубликовала фотографию с передовой с подписью "Нацдружины, Нацкорпус, не стыдно прятаться за моей спиной?".
И тут на защитницу Украины накинулись так называемые зрадофилы. Нещадная критика и оскорбления неслись на нее и со стороны ветеранов-добровольцев, которые являются противниками Порошенко.
Пост Геращенко разместили на странице Блока Петра Порошенко, из-за чего среди украинцев снова начался скандал с критикой действующего политического режима.
Докатилось даже до взаимных угроз и оскорблений, что свидетельствует о том, насколько общество перестало быть терпимым по отношению к своим же согражданам. Ведь даже в смерти защитников Украины мы находим причины ненавидеть друг друга.