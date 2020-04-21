Из Офиса президента собираются уволить ответственных за оборону

Зеленский готовится уволить Апаршина

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о лишении должности своего "военного эксперта" Ивана Апаршина, который занимал кресло советника вопросам обороны и безопасности, а также замглавы ОПУ по вопросам обороны Анну Коваленко.

О готовящемся увольнении и перетрубациях в ОПУ написали во вторник, 21 апреля, журналисты издания "Украинская правда", ссылаясь на собственные анонимные источники в переименованной администрации президента.

Апаршина, который после победы Зеленского на выборах, оказался вновь вхож в кабинеты минобороны и занимался настройкой продажи "лишнего имущества", сокращения количества военных баз "за ненадобностью" и другим разваливанием оборонной способности Украины, планируют просто выкинуть из ОП в связи с тем, что свои задачи он уже выполнил. Впрочем, возможно, чиновника просто переведут на другое место работы.

Коваленко же в ближайшее время может стать заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Ее работу на украинскую оборонку также нельзя назвать успешной для страны, поскольку за последний год возможности армии, ее перевооружение, снабжение и так далее, лишь стагнировали.

Когда именно Зеленский уволит своих ответственных за оборонку "экспертов", неизвестно. По некоторым данным, замглавы Офиса президента по вопросам обороны вместо Апаршина получит ветеран военной разведки Роман Машовец. Ранее он был директором военно-политического сектора Центра оборонной реформы.

В данный момент указа об увольнении Апаршина и Коваленко на сайте президента нет.