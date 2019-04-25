Из квартиры жирующей чиновницы из ГФС унесли драгоценностей на огромную сумму

08:00 25 апреля,

Воры унесли столько украшений, что преступление тянет на особо крупный размер

Одна из топ-чиновниц Государственной фискальной службы стала жертвой домушников. Жильё госслужащей в центре Киева на улице Левандовской обчистили профессионалы.

Полицейским с заявлением о преступлении обратилась сама пострадавшая.

Как оказалось, женщина пришла домой и обнаружила там полнейший беспорядок. Кинувшись хаотично проверять наличие ценностей, хранившихся в квартире, чиновница не нашла там свои драгоценности. А было у неё их немало.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили, что домушники просто отжали стеклопакет и проникли внутрь жилья. Добычей грабителей стали несколько пар золотых серёжек с бриллиантами, как минимум четыре кольца с этими же драгоценными камнями (точное количество украшений «нищая» госслужащая даже вспомнить не смогла), а также целые наборы золотых подвесок и браслетов с аметистами, драгоценные колье и другие ювелирные изделия. Примечательно, что о пропавших деньгах чиновница не заявляла - то ли она не хранила их дома, то ли просто не сообщала о не хотела говорить о не задекларированных средствах.

Известно, что до работы в Киеве сотрудница ГФС занимала очень хлебную должность на таможне в Закарпатской области.

Следователи считают, что кража произошла по наводке.

По факту ЧП открыто уголовное дело по части третьей статьи 185 УК Украины - "Кража с проникновением в жилище". Учитывая массу похищенного преступление могут переквалифицировать в кражу в особо крупных размерах.

Напомним, ограбления иностранцев и не только в Киеве - преступление очень распространенное. Домушники нередко работают в связке с риелторами и знают, к кому именно в квартиру лезут.