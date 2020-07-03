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В ГБР пообещали отстранить изъявших клистроны из зенитно-ракетных комплексов ВСУ

03 июля, 16:00
После резонанса детективы ГБР вернули военным важнейшие приборы - фото 1
После резонанса детективы ГБР вернули военным важнейшие приборы

В пятницу, 3 июля, в пресс-службе Государственного бюро расследований объявили о том, что все незаконно изъятое из воинских частей оборудование было возвращено.

Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте ведомства, "уже в 22:50 приборы СВЧ находились на своих законных местах".

Детективы ГБР централизованно подорвали обороноспособность противоракетных войск Украины

При этом детективов госбюро, которые вопреки решению суда о досмотре важнейшего оборудования, решили еще и забрать его с собой, временно отстранили от работы с формулировкой "до получения результатов служебного расследования".

"По результатам проверки будет решен вопррос о последующем увольнении сотрудников, - сказано в заявлении. -Материалы уголовного производства истребованы из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в главное следственное управление ГБР".

Касается ли это утверждение сотрудников Николаевской и Херсонской области, которые также забрали клистроны из воинских частей, неизвестно.

Кроме того, в бюро утверждают, что по факту превышения власти или служебных полномочий бравыми подчиненными Соколова-Бабикова и Баканова открыто уголовное дело по части третьей статьи 365 УК Украины.

В СБУ об отстранении своих служащих не сообщали.

Напомним, в четверг, 2 июля, в Командовании Воздушных сил ВСУ пошли на беспрецедентные меры: обратились в соцсети для того, чтобы не допустить фатального снижения обороноспособности войск в результате преступного вмешательства в их работу детективов госбюро.

При этом в ГБР признались, что детективы незаконно изъяли приборы наведения ракет на цель.

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