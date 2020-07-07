Энни Морриконе Карантин в Украине Яков Смолий война на Донбассе Досье

Ивана Купала 2020: Как отметить народный праздник

06:40
2
Ивана Купала 2020: традиции праздника - фото 1
Ивана Купала 2020: традиции праздника / telegraf.com.ua

В ночь с 6 на 7 июля в Украине празднуют Ивана Купала. Народно-христианский праздник восточных славян день посвящен летнему солнцестоянию и пику расцвета природы.

  • Традиции и обряды на Ивана Купала

Одной из самых известных традиций является разжигание костра. Считается, что у него очищающие свойства, которые освобождает тело от болезней и дают силу любви. Костер на Ивана Купала нужно разжигать сразу после захода солнца. Через огонь принято перепрыгивать держась за руки. Если молодая пара смогла это сделать - им суждено быть вместе всегда.

Еще одним обязательным обычаем праздника считается массовое купание в озере или реке. По поверьям, в Купальскую ночь из рек и озер выходит вся нечистая сила, а вода наделяется магическими свойствами. Также утром стоит умыть лицо росой, чтобы смыть все болезни.

Поиск магического растения. На праздник травы получают магические целебные свойства, так как солнце и земля передают им свою энергию. Согласно легендам, только на Ивана Купала цветет папоротник. Если его сорвать и сохранить, то обладатель цветка сможет общаться с животными и отпирать любые замки, приложив растение к дверям. А нечистые духи и бесы должны рассыпаться перед ним.

Также на праздник принято плести венки. Незамужние девушки шли к реке и пускали венки на воду. Куда он поплыл - там и живет суженый. Также плохой знак - если венок утонул. Это означает, что девушка не скоро выйдет замуж.

В Купальскую ночь девушки выходят на улицу и спрашивают у первого встречного имя. По традиции, именно так и будет звать ее будущего жениха.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
праздник Киев Украина Новости Ивана Купала
Без Табу
2
Другое на тему
Мусора безнаказанно сажают невиновных уже пять лет - фото 1
За пять лет работы Авакова за фиктивные уголовки не наказали никого
10:40
Чиновники во второй раз придумали "плато" коронавируса - фото 1
Лаборанты отдыхали: в Украине выявили 564 новых случаев заражения коронавирусом
10:00
"Северный поток-2" собираются достраивать - фото 1
"Северный поток-2" получил разрешение на достройку
09:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30