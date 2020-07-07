Ивана Купала 2020: Как отметить народный праздник

Ивана Купала 2020: традиции праздника / telegraf.com.ua

В ночь с 6 на 7 июля в Украине празднуют Ивана Купала. Народно-христианский праздник восточных славян день посвящен летнему солнцестоянию и пику расцвета природы.

Традиции и обряды на Ивана Купала

Одной из самых известных традиций является разжигание костра. Считается, что у него очищающие свойства, которые освобождает тело от болезней и дают силу любви. Костер на Ивана Купала нужно разжигать сразу после захода солнца. Через огонь принято перепрыгивать держась за руки. Если молодая пара смогла это сделать - им суждено быть вместе всегда.

Еще одним обязательным обычаем праздника считается массовое купание в озере или реке. По поверьям, в Купальскую ночь из рек и озер выходит вся нечистая сила, а вода наделяется магическими свойствами. Также утром стоит умыть лицо росой, чтобы смыть все болезни.

Поиск магического растения. На праздник травы получают магические целебные свойства, так как солнце и земля передают им свою энергию. Согласно легендам, только на Ивана Купала цветет папоротник. Если его сорвать и сохранить, то обладатель цветка сможет общаться с животными и отпирать любые замки, приложив растение к дверям. А нечистые духи и бесы должны рассыпаться перед ним.

Также на праздник принято плести венки. Незамужние девушки шли к реке и пускали венки на воду. Куда он поплыл - там и живет суженый. Также плохой знак - если венок утонул. Это означает, что девушка не скоро выйдет замуж.

В Купальскую ночь девушки выходят на улицу и спрашивают у первого встречного имя. По традиции, именно так и будет звать ее будущего жениха.