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Італія - новий чемпіон Європи

07:34
Італія - чемпіон - фото 1
Італія - чемпіон / УЄФА

В ніч на понеділок, у Лондоні фінішував Євро 2020. Збірна виграла Євро вперше з 1968 року!

У вирішальному матчі на стадіоні Вемблі грали збірні Англії та Італії.

Господарі вже на 2-й хвилині відкріли рахунок. Це зробив потужним ударом Люк Шоу. Швидкий гол змусив пригадати матч з Україною, але не відміну від вихованців Шевченка італійці знайшли сили та спромоглися на відповідь.

На 67-й хвилині італійці заштовхали м'яч у ворота Англії - це зробив Бонуччі.

Далі команди вирішили не ризикувати, адже розуміли ціну помилки. 96 хвилин гри принесли нічию, так само як і 2 екстратайми. А у серії пенальті вже був час святкувати Італії. Молодий кіпер гостей Джанлуїджі Доннарумма став героєм серії та приніс Італії перемогу.

Чемпіонат Європи. Фінал
11 липня. Англія. Лондон. Стадіон: "Вемблі"
Італія - ​​Англія 1:1 / пен. 3:2
Голи: Бонуччі 67 - Шоу 2
Серія пенальті
1:0 - Берарді
1:1 - Кейн
1:1 - Белотті (воротар)
1:2 - Магвайр
2:2 - Бонуччі
2:2 - Рашфорд (стійка)
3:2 - Бернардескі
3:2 - Санчо (воротар)
3:2 - Жоржиньо (воротар)
3:2 - Сака (воротар)
Італія: Доннарумма - Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон (Флоренці 118) - Барелла (Крістанте 54), Жоржиньо, Верратті (Локателлі 96) - К'єза (Бернардескі 84), Іммобіле (Берарді 55), Інсіньє (Белотті 91).
Англія: Пікфорд - Вокер (Санчо 120), Стоунз, Магвайр - Тріпп'єр (Сака 71), Філліпс, Райс (Гендерсон 74, Рашфорд 120), Шоу - Маунт (Гріліш 99), Стерлінг - Кейн.
Попередження: Барелла 47, Бонуччі 55, Інсіньє 84, К'єлліні 90+6, Жоржиньо 114 - Магвайр 106

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