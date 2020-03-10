Использование матовой плитки для ванной комнаты - преимущества и недостатки

Матовая плитка в ванной смотрится очень дорого

В ванной должно быть не только красиво, но и в первую очередь безопасно.Многие отправляются покупать плитку для отделки этой комнаты, и, не задумываясь, приобретают глянцевый кафель.

Большинство даже и не рассматривают матовый вариант, так как не владеют достаточной информацией об этом продукте.

В чем плюсы использования этого вида керамической плитки - мы обратились за консультацией к экспертам этой области и надежным импортерам итальянской и испанской продукции компании Etalon.

Виды по назначению

Определимся с целью керамического кафеля - он бывает двух типов:

Напольный - нагрузка в ванной комнате приходится на пол. Требования к прочности высокие, поэтому специалисты предлагают покупать крепкие и износостойкие варианты толщиною от 6 до 9 мм и коэффициентом прочности не менее III баллов.

Декоративный кафель для стен - можно ограничиться более дешевыми модификациями с уровнем износостойкости до I-III баллов. Его достаточно просто разрезать, поэтому можно планировать сложные узоры и нестандартные композиции.

Уровень водопоглощения у любого из двух вариантов должен составить не менее 20 %. Температура в этом помещении не слишком высокая, поэтому подойдет продукция с минимальными показателями термоустойчивости.

Плюсы и минусы матовой плитки для ванной комнаты

Матовый кафель лишен глянцевого блеска, поэтому любой рисунок или цвет на ней кажется приглушенным и слегка нечетким. Использование его на полу в ванной станет самым разумным решением в плане безопасности.

Итак, нюансы:

минимально заметны загрязнения - при использовании современных способов обжига в поверхности изделия не образуются глубокие поры, за полами будет просто и легко ухаживать;

плитка не скользкая;

создание объемного эффекта благодаря фактуре и неоднородной поверхности плиточки.

Как одна из разновидностей матовой плитки существует рельефный кафель. Он имеет необычную структуру, подходит для творчески настроенных хозяев, которые не боятся экспериментов. Имитация природных материалов - камень, древесина, металл, кожа, галька и т.п. Цена ее будет достаточно высокой, как и усилия, которые потребуются для качественного и тщательного ухода.

Свойства матовой плитки

Первое главное свойство кафеля с матовой поверхностью - высокое сцепление с тапочками или босой ногой человека, а значит - безопасность в помещениях с высоким риском пролития жидкостей или быстрой смены уровня влажности - ванных и саунах. Ухаживать за матовой плиткой идеально сразу после банных процедур, мягкой тряпкой весь известковый налет и остатки мыла будут удаляться в два счета.

Такой вариант облицовки стен и полов в ванной позволяет переключить акцент с отделки на другие предметы в интерьере - матовый бархат создает мягкий фон и сдержанную атмосферу.

Матовая плитка для облицовки ванной в Etalon

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