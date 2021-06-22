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Іспанія помилувала організаторів псевдореферендуму у Каталонії

Вчера, 21:34
Каталонським сепаратистам дали волю - фото 1
Каталонським сепаратистам дали волю / Піксабей

Уряд Іспанії одноголосно вирішив помилувати дев'ятьох каталонських політиків, які організували незаконний референдум про незалежність автономії. Сепаратисти цим обурені.

Пішення має зворотний характер і може бути анульоване, якщо хто-небудь з них знову вчинить злочин в період від трьох до шести років в залежності від конкретного фігуранта.

14 жовтня 2019 року Верховний суд Іспанії виніс вирок лідерам каталонських сепаратистів. Дев'ятеро обвинувачених отримали від 9 до 13 років ув'язнення, максимальний термін отримав колишній віце-президент Каталонії Оріол Жункерас.

Прем'єр країни Педро Санчес напередодні заявив: "Хтось повинен зробити перший крок. Його зробить іспанський уряд".

"Я переконаний, що, звільнення з в'язниці цих дев'ятьох осіб, які представляють погляди тисяч каталонців, стане посланням про бажання гармонії та мирного співіснування для мільйонів людей", - додав глава іспанського уряду.

Хазначимо, що помилувані сепаратисти залишилися незадоволені рішенням уряду і зажадали амністії, як для тих, хто опинився в ув'язненні, так і для тих, хто виїхав з Іспанії після "референдуму".

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