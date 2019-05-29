"Ищем достойных": Слуга народа набирает депутатов. Среди народа

"Ищем достойных»: Слуга народа набирает депутатов

Партия "Слуга народа" объявила конкурс среди всех желающих стать депутатами.

Об этом Команда Зе сообщает в Facebook.

"Ищем достойных людей, которые поддержат курс Команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами. Если вы готовы, выбирайте вариант вашей деятельности в рамках партии", - заявили Зе-политики.

А дальше по тексту перечислены категории, по которым может пройти "каждый желающий", а именно: волонтер в штабе, член комиссии/наблюдатель, будущий политический деятель и изюминка конкурса - кандидат по мажоритарному округу.

Уже за первые 15 минут к партии пожелали присоединится более 1000 человек.

Отметим, что "Слуга народа" лишь недавно определилась со своим руководством. А вот с полным составом политсилы возникли определенные проблемы.

Несмотря на это, у Команды Зе огромный рейтинг.

Напомним, согласно последним соцопросам, на первом месте в парламентской гонке находится "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%