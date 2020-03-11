Иран согласился передать черные ящики сбитого лайнера МАУ
В среду, 11 марта, стало известно о серьезном дипломатическом продвижении Украины в расследовании крушения самолета Международных украинских авиалиний, который был сбит над Тегераном 8 января.
На своей странице в Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил о том, что представитель Ирана в Международной организации высказал готовность своей страны передать бортовые самописцы рейса PS752 в Киев.
"Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале: "Иран соглашается направить черные ящики в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - отметил дипломат.
Передаст ли Тегеран черные ящики на самом деле, неизвестно, ведь подобные договоренности и согласия уже озвучивались иранскими чиновниками несколько раз.
Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.
Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.
В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.
Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.
В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.