Иран предложил Украине подписать меморандум взаимопонимания по сбитому "Боингу" МАУ

Иран предлагает Украине согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной крушения PS752

Тегеран требует, чтобы члены нашего правительства согласились расписаться в документах, которые заберут у родственников погибших при крушении сбитого самолета Международных украинских авиалиний возможность обращаться в международные суды.

Не отдавшие "черные ящики" и увиливающие от ответственности за содеянное власти Ирана буквально "нагибают" наших чиновников, требуя пойти на очередные поблажки.

Как утверждают источники иранской службы "Радио Свобода", в МИД Украины поступил проект меморандума о якобы достижении между странами взаимопонимания. В документации указан отказ официального Киева и семьям погибших от претензий к Ирану в судах.

Родственникам же 168 пассажиров и девяти членов экипажа рейса предлагают согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

В обмен на это Иран заплатит компенсации и обнародует данные черных ящиков самолета, но лишь после их анализа.

Украинские дипломаты на запрос своих коллег не ответили.

- Предлагая такие отдельные договоренности Украине, Иран может пытаться создать разобщенность между странами, граждане которых погибли в катастрофе. При этом указание человеческой ошибки как причины крушения не означает, что Тегеран берет на себя ответственность за произошедшее, - отметил эксперт по авиационному праву Андрей Гук. - Фактически Иран считает расследование «человеческой ошибки», которая, возможно, привела к трагедии, и все соответствующие судебные процедуры - внутренним делом, которое следует расследовать исключительно в Иране.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.