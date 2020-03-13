Иран не отдает черные ящики самолета МАУ "из-за коронавируса"

Иран до сих пор не отдал черные ящики с "Боинга"

Иранские дипломаты придумали новую отмазку нежелания Тегерана передавать бортовые самописцы сбитого боевиками "Корпуса стражей исламской революции" украинского лайнера. В какой-то мере эти пояснения могут быть адекватными, но Иран не отдает черные ящики уже несколько месяцев.

О том, что Тегеран пытается съехать на эпидемию коронавируса, сообщила директор Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс.



По ее словам, именно так иранские власти поясняют очередную возникшую задержку по передаче Украине черных ящиков.

"Был план по доставке рекордеров в Украине. Однако он был отложен из-за вспышки COVID-19 в Иране", - отметила чиновница.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.