iPhone 12 Pro: чем отличается от предыдущей версии, стоит ли покупать

Новые смартфоны компании Apple традиционно вызывают ажиотаж в момент выхода на рынок. Особый интерес представляют для потребителей старшие модели, которые обгоняют базовые версии по уровню производительности, размеру экрана и другим параметрам.

Не стал исключениям и поступивший недавно в продажу iPhone 12 Pro.

Важные особенности iPhone 12 Pro

Начать описание старшей версии стоит с упаковки. В сравнении с предыдущим поколением ее размер уменьшился почти вдвое. Службы логистики радостно потирают ладошки, ведь теперь за раз они смогут перевезти гораздо больше смартфонов. Причина такого «похудения» кроется в комплектации. iPhone 12 Pro поставляется без зарядного устройства и наушников. Покупателям, которым необходимы эти аксессуары, стоит озаботиться их приобретением заранее.

Дисплей новой модели практически безупречен. Его размер с 5,8'' увеличился до 6,1''. Изменение на бумаге не выглядит внушающее, но разница становится заметна, когда воочию видишь перед собой 2 устройства. Сравнение явно выигрывает Айфон 12 Про, дисплей которого заметно удобнее для комфортного просмотра видеороликов и другого контента.

Железо и камеры

Модель комплектуется процессором Apple A14 Bionic, который почти на четверть быстрее предыдущего поколения чипов. В полтора раза вырос объем оперативной памяти, достигнув отметки 6 Гб. Правда, в повседневной эксплуатации разница с iPhone 11 Pro практически не ощущается. Уже предыдущее поколение имело избыточный запас производительности, который до сих пор не исчерпан. Новые смартфоны имеют еще больший задел на будущее, благодаря чему в плане железа эти модели наверняка будут сохранять актуальность и спустя 5-6 лет.

Что инженеры Apple довели до ума, так это камеры. Устройство использует три датчика 12 Мп, обеспечивающие лучшее качество съемки в сравнении с предыдущим поколением. Пользователям обещают, что с новым устройством они смогут эффективно снимать даже в условиях недостаточной освещенности. Во многом этому способствует главный фотодатчик с усовершенствованной диафрагмой f/1.6 вместо f/1.8. Инженеры компании уверяют, что он улавливает на 27% больше света.

Стоит ли покупать

Новый iPhone 12 Pro, безусловно, заслуживает внимания покупателей. Это добротная модель с несколько измененным дизайном и лучшей камерой в сегменте, имеющая современную аппаратную начинку и усовершенствованный дисплей. Здесь нет революционных изменений, поэтому владельцам Pro-версии 11 поколения стоит трижды подумать перед миграцией на новое устройство. Зато всем остальным новинка наверняка понравится.