Инвесторы элитного микрорайона в Киеве пообещали Зеленскому захватить свои квартиры

В отместку за остановку незаконной стройки "Аркада" заморозила законные

После того, как на Осокорках силами Нацдружин и адвокатов добились приостановления строительства жилого комплекса "Патриотика на озерах", банк-застройщик "Аркада" пошел на шантаж властей ради выбивания дивидендов.

Топ-менеджеры "Аркады", понимая, что у фирмы, которая де-юре занимается строительством, заканчивается договор аренды земли на "Патриотику на озерах", а успеть допилить 40 домов в срок вообще нереально, заморозили стройку других своих ЖК.

Поэтому около 13 тысяч инвесторов комплексов "Эврика" и третьей очереди "Патриотики" оказались в ситуации, когда банку или выплачены все деньги за квартиры, или регулярно платятся кредиты, но даже в достроенные до конца дома заселиться невозможно. На остальных объектах просто перестали вести работы, поэтому сроки сдачи домов в эксплуатацию никому неизвестны.

При этом в "Аркаде" без обиняков поясняют, что действуют назло КГГА, поскольку мэрия отменила договор аренды земли с компанией-застройщиком ООО "Контактбудсервис", которая вообще никакого отношения ни к первой "Патриотике", ни к "Эврике", не имеет.

А поскольку добиться заселения в свои квартиры люди не могут, а "Аркаде" и подконтрольной ей фирмам затягивать все процессы не привыкать, обманутые вкладчики подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Но глава государства не отреагировал, поэтому теперь борящиеся за свои права люди пообещали снести заборы вокруг недостроев и самозаселиться туда.

Стоит отметить, что подобной акции протеста не проводил еще никто. Если инвесторы действительно ворвутся в свои недоделанные квартиры и будут жить там без всех благ цивилизации, возможно, на это обратят внимание местные власти. Правда, напрячь "Аркаду" и добиться выполнения ею всех норм закона, очень уж сложно даже с участием КГГА.