Институт нацпамяти написал Баканову о черте-Кернесе

Кернес показательно плюет на суды

После того, как Харьковский горсовет вопреки здравому смыслу, законодательству и общественному мнению решил бодаться за проспект Маршала Жукова и реабилитировать кровавого военачальника, за дело в очередной раз взялись работники Института национальной памяти.

Как утверждают в Институте, после незаконного решения возглавляемой сепаром-Кернесом мэрии Харькова о переименовании проспекта Петра Григоренко, было принято решение обратиться в СБУ, генпрокуратуру и нацполицию.

В документах подчиненные Антона Дробовича указали, что Кернес - черт депутаты городского совета нарушают положения закона о декоммунизации. Более того, твердолобость соратников Гепы - прямое нарушение постановлений Харьковского апелляционного суда, который принял решение сохранить за проспектом имя Петра Григоренко.

Предшествовало этому активное участие Кернеса в возвращении имени советского маршала после первого переименования.

Теперь же за дело должны взяться правоохранители. Только Иван Баканов специализируется на тех чертях, по поводу которых ему звонит Зеленский, а Арсен Аваков вряд ли затронет главу своей вотчины, с которым у него, как поговаривают, подписан своеобразный пакт о ненападении.

Вряд ли будут всерьез заниматься нарушением и в генпрокуратуре, ведь там после увольнения Рябошапки и других дел полно. Да и, согласно постулатам нашего президента, "не должно быть никакой разницы, называется ли улица именем диссидента и основателя Украинской Хельсинской группы или именем человека, который убил десятки тысяч украинцев.

Как известно, Георгий Жуков может по праву считаться одним из самых кровавых полководцев СССР. Фронтовым прозвищем у маршала было "Катафалк" или "Мясник", и совсем не просто так. Он приказывал массово расстреливать солдат Красной армии, которые попадали или сдавались в плен. Кроме того, в 1954-м году благодаря прославленному военному деятелю в результате военных учений 60 тысяч мирных граждан попали под воздействие ядерного оружия и заболели лучевой болезнью. Тогда советский бомбардировщик сбросил на территорию Тоцкого полигона ядерную бомбу РДС-2 мощностью 38 килотонн в тротиловом эквиваленте.