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Ілон Маск відправив до космосу український супутник

Вчера, 17:40
В добру путь - фото 1
В добру путь

13 січня Україна офіційно повернулася до космосу після перерви в 10 років.

Український супутник СІЧ-2-30 сьогодні вирушив на орбіту Землі.

Січ-2-30 є модифікацією супутника Січ-2, запущеного в серпні 2011. Втім, не більше ніж через рік – у грудні 2012-го – зв'язок з ним був втрачений.

Ілон Маск відправив до космосу український супутник - фото 210148

Особистий супутник на орбіті допоможе як цивільним відомствам, так і українським військовим.

Основна його мета – створення цифрових фотографій поверхні нашої планети у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах. Він також буде контролювати іоносфери Землі.

Запуск здійснено компанією Ілона Маска SpaceX з мису Канаверал в США.

Дивіться відео історичної події:

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космос Илон Маск SpaceX Новини Технологии
УНІАН
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