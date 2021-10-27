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Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії людства

09:18
Про таке не мріяв навіть цар Мідас - фото 1
Про таке не мріяв навіть цар Мідас / АР

Ілона Маска журнал Forbes визнав найбагатшою людиною в історії людства завдяки капіталізації Tesla, яка у понеділок перевищила 1 трильйон доларів.

Як зазначає видання, у понеділок капітал Ілона Маска оцінювався у 271,3 млрд доларів.

Після останнього звіту про прибуток вартість акцій Tesla зросла майже на 13%, укладено понад 16 мільйонів нових опціонів на акції вартістю 16,1 млрд доларів.

 

Відтак, починаючи з минулої п'ятниці, статки підприємця зросли на 41,7 млрд доларів.

Для порівняння, засновник і колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною, очоливши список із статками приблизно в 201 мільярд доларів.

Засновник Microsoft Білл Гейтс ненадовго досягнув піку у квітні 1999 року, коли його статки перевищили 100 мільярдів доларів, поправкою на інфляцію, нині це трохи більше 165 мільярдів доларів.

 

21% акцій Маска в Tesla (з урахуванням кредитних зобов’язань) становить основну частину його статків. Також він володіє міноритарною часткою в заснованій ним у 2002 році компанії SpaceX, яку інвестори оцінили у 74 мільярди доларів.

Незважаючи на статки, Маск не володіє нерухомістю чи іншими цінними активами і живе в орендованому невеликому будинку в Техасі.

Наприкінці вересня засновник Tesla Ілон Маск знову став першим у рейтингу найбагатших людей світу - його статки вперше перевищили 200 млрд дол. З того часу його статки суттєво зросли.

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Илон Маск миллиардер Tesla Новини Мир
Українська правда
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