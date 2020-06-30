IKEA объявила о начале аудита поставщиков дерева из Украины

IKEA проверит, как к ним попадал незаконно срубленный в Карпатах лес

После того, как оказалось, что шведский гигант закупает незаконно срубленную в нашей стране древесину, в офисе IKEA отреагировали на зашквар.

Поскольку напрямую международная компания к скандалу не причастна, ведь все купленное сырье фирмы-поставщики снабжали соответствующими документами, в IKEA решили перепроверить всех украинских партнеров.

"IKEA приветствует отчеты организаций и очень серьезно относится к любым обвинений об участии наших поставщиков в незаконной лесозаготовке. Мы уже начали расследование на основе нового отчета, обнародованного Earthsight", - отметили сегодня в пресс-службе одного из самых известных производителей мебели в мире.

В то же время представители шведской корпорации подчеркнули, что в 2018-2019 годах проводили аудиты на основе других исследований организации Earthsight, а их результаты не подтвердили зашкваров. Тем не менее, к украинским поставщикам веры нет никому.

"Подчеркиваем, IKEA не использует незаконно заготовленную древесину для производства своих товаров. Глубоко осознавая глобальную проблематику незаконной вырубки лесов, мы усиливаем проверки своих поставщиков на соответствие местным и международным законодательствам, а также внутренним требованиям. Если получаем информацию о том, что древесина, которая не соответствует этим требованиям, попала или может попасть в цепи поставок компании, принимаем срочные меры".

К слову, расследовать закупки незаконно срубленного в Украине бука будут в организации Assurance Services International, а также независимые аудиторы некоммерческой организации Forest Stewardship Council.