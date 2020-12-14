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Идеальные очки от солнца Рей Бен: как выбрать "свой" аксессуар

Вчера, 22:50
Идеальные очки от солнца Рей Бен: как выбрать "свой" аксессуар - фото 1

Очки Ray-Ban – это стильный аксессуар и эффективная защита глаз от солнца. Они универсальные, элегантные, солидные, модные.

Модели в продаже доступны разные, вариант найдется на каждый день, для отдыха или делового гардероба. Посмотреть примеры с ценами можно по ссылке https://rayban-ukraine.com.ua/.

Чем уникальны Ray-Ban

 

Ray-Ban – известный итальянский бренд, который выпускает очки от солнца и оправы к ним. Основано производство было в США, но со временем перебазировалось на территорию Италии.

 

В начале 20 века бренд занимался выпуском очков для авиаторов. Нужно было сделать надежные, прочные аксессуары, которые обеспечили бы эффективную защиту от ветра и солнца. Плюсы очков:

 

  • большой выбор моделей;
  •  
  • безупречное качество;
  •  
  • эффективная защита для глаз;
  •  
  • предотвращение бликов;
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  • оригинальное исполнение.
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Выглядят аксессуары тоже ярко и стильно. Для каждой модели производитель подбирает собственный уникальный декор. Продукция Ray-Ban всегда актуальная, в тренде, постоянно совершенствуется.

 

Что учитывать при выборе

 

Ассортимент моделей в продаже представлен широкий, каждый тип имеет свои особенности и преимущества. Чтобы найти «свой» вариант, смотрите на:

 

  • длину дуги;
  •  
  • размеры мостика;
  •  
  • ширину линзы.

Эти параметры различаются с учетом модели. Обязательна предварительная примерка, поскольку очки могут просто не сесть на вашем лице. Размер указывается на левой дужке, цифры – это миллиметры. Тем, кто постоянно берет очки марки, можно останавливаться на привычном размере и «любимой» форме. Остальным мы рекомендуем сравнить несколько вариантов и только потом принимать решение.

 

 

Обладатели овальной формы лица могут покупать любые очки. Им подойдут и стандартные авиаторы, и модные вафаеры, причем размер линз не особо важен (главное не брать слишком крупные). Оправа типа авиатор подходит всем – обладателям лица квадратной, круглой, треугольной форм. Но очень важно остановиться на правильном размере, который не будет очень большим или маленьким для вашего лица.

 

Оригинал или подделка?

 

У Ray-Ban немало подделок – по аналогичной оригиналу или сниженной цене. Учтите, что слишком дешево брендовые очки стоить не могут, даже в рамках распродажи. Также убедитесь в наличии гравировки на правой линзе или обеих, проверьте серийный номер на официальном сайте производителя. Если серийник на дужке отсутствует, перед вами 100% фейк.

 

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