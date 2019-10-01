"И выстрел заглушил шум дальних электричек": Сергей Лавров сочинил дикий шансон

"И выстрел заглушил шум дальних электричек": Сергей Лавров сочинили дикий шансон

Глава МИД РФ Сергей Лавров сменил дипломатское поприще на менее престижную профессию блатного шансонье. И это не шутка.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Шедевр российского дипломата опубликован на сайте "Русский пионер". Текст прилагается.

"Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.



Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.



И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием "Дымок".

От такого творчества редакция "РП" была просто в восторге. Рецензия говорит сама за себя.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров по просьбе "Русского пионера" написал стихотворение на тему номера "Дым". И получился эпос. Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу "Дымком" попахивает", - говорится в сообщении "Пионера".

Отметим, что не менее "талантливой" является и голос МИД РФ Мария Захарова. Дипломат регулярно публикует как свои стихи, так и видео сомнительных плясок под такую же музыку. Получается, мягко говоря, не очень.

Напомним, в Кремле опубликовали карту России без Крыма.