"И выстрел заглушил шум дальних электричек": Сергей Лавров сочинил дикий шансон
Глава МИД РФ Сергей Лавров сменил дипломатское поприще на менее престижную профессию блатного шансонье. И это не шутка.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Шедевр российского дипломата опубликован на сайте "Русский пионер". Текст прилагается.
"Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,
Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.
А посреди тайги в охотничьей землянке
Закашлялся во сне невзрачный мужичок.
Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,
Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.
И вдруг прям на него, как немец из тумана,
С дымящимся стволом выходит дед-лесник.
И выстрел заглушил шум дальних электричек,
Остался у ручья невзрачный мужичок.
В кармане у него нашли коробку спичек
И пачку сигарет с названием "Дымок".
От такого творчества редакция "РП" была просто в восторге. Рецензия говорит сама за себя.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров по просьбе "Русского пионера" написал стихотворение на тему номера "Дым". И получился эпос. Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу "Дымком" попахивает", - говорится в сообщении "Пионера".
Отметим, что не менее "талантливой" является и голос МИД РФ Мария Захарова. Дипломат регулярно публикует как свои стихи, так и видео сомнительных плясок под такую же музыку. Получается, мягко говоря, не очень.
Напомним, в Кремле опубликовали карту России без Крыма.