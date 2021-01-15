Хотите купить в Киеве роскошный ковер?

Какой ковер вам нужен: шелковый, шерстяной или элитный ковер, сделанный вручную? Как расположить ковер в домашнем интерьере, чтобы он подчеркнул дизайн всего помещения и на ваших гостей произвел приятные впечатления, а вам ежедневно дарил хорошие ощущения?

Капля ковровой истории

Украшением коврами своих домов люди стали заниматься сотни веков назад. Первые упоминания о коврах были зафиксированы еще в древнем Египте. А знаете, когда на нашей планете был создан первый такой предмет интерьера? Археологи утверждают, что около двух тысяч лет назад. С того времени ковер основательно внедрился в жилища людей, и сегодня ассоциируется с красотой, теплотой и, конечно же, с уютом.

Традиции разрушать не рекомендуется, поэтому наличие среди предметов домашней роскоши и украшения одно из главных мест предназначается коврам. Благо, рынок предоставляет возможность выбрать множество современных ковров, которые гармонично будут вписываться в интерьер, создавая уют и теплоту.

Вам не хватает ковра? Идите в «Ковровый квартал»

В ассортименте магазина «Ковровый квартал» в Киеве - огромное разнообразие стилей: от строгой классики до модерна. Вы, наверняка, уже выбрали для своего уютного теплого дома стильную мебель, дизайнерские обои, красивые шторы - все то, что делает дом уютнее и красивее. Но явно чувствуется нехватка чего-то еще? Уверены – вам не хватает ковра!

Одно из главных принципов выбора ковра звучит, как «нравится / не нравится». Это объясняется тем, что, например, ковры, сделанные вручную, — это настоящее искусство, дающее мощную энергетику. Такие шедевры выглядят эффектно и являются невероятно прочными, а со временем становятся еще дороже и еще красивее.