Хотите купить в Киеве роскошный ковер?
Какой ковер вам нужен: шелковый, шерстяной или элитный ковер, сделанный вручную? Как расположить ковер в домашнем интерьере, чтобы он подчеркнул дизайн всего помещения и на ваших гостей произвел приятные впечатления, а вам ежедневно дарил хорошие ощущения?
Капля ковровой истории
Украшением коврами своих домов люди стали заниматься сотни веков назад. Первые упоминания о коврах были зафиксированы еще в древнем Египте. А знаете, когда на нашей планете был создан первый такой предмет интерьера? Археологи утверждают, что около двух тысяч лет назад. С того времени ковер основательно внедрился в жилища людей, и сегодня ассоциируется с красотой, теплотой и, конечно же, с уютом.
Традиции разрушать не рекомендуется, поэтому наличие среди предметов домашней роскоши и украшения одно из главных мест предназначается коврам. Благо, рынок предоставляет возможность выбрать множество современных ковров, которые гармонично будут вписываться в интерьер, создавая уют и теплоту.
Вам не хватает ковра? Идите в «Ковровый квартал»
В ассортименте магазина «Ковровый квартал» в Киеве - огромное разнообразие стилей: от строгой классики до модерна. Вы, наверняка, уже выбрали для своего уютного теплого дома стильную мебель, дизайнерские обои, красивые шторы - все то, что делает дом уютнее и красивее. Но явно чувствуется нехватка чего-то еще? Уверены – вам не хватает ковра!
Одно из главных принципов выбора ковра звучит, как «нравится / не нравится». Это объясняется тем, что, например, ковры, сделанные вручную, — это настоящее искусство, дающее мощную энергетику. Такие шедевры выглядят эффектно и являются невероятно прочными, а со временем становятся еще дороже и еще красивее.
Купить ковер в Киеве с доставкой по всей Украине
Ковровая мода не исчезает ни в какие времена — может измениться форма, размеры, цветовая гамма. Но, исходя из нашего опыта, при выборе ковра люди отталкиваются от принципа, который мы называем «дело вкуса». Но даже если вы декоратор, дизайнер или обладаете безупречным вкусом, дополнительно никому не помешают советы профессионалов по выбору «своего» ковра и его эксплуатации. Ведь выбор ковра также важен, как и подбор в мебели - от него сильно меняется стиль интерьера и даже настроение.
Где купить ковры в Киеве?
Чтобы не вышло, будто вы купили «чужой» предмет в свой дом, понадобится «примерка». Мы поможем вам купить ковер, который идеально впишется в ваш интерьер - «как родной», и будет ассоциироваться с гармонией и уютом. Предоставим большой выбор, профессиональные советы, и лишь после этого - покупайте ковер!