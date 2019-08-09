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Хотел взорвать аэродром ВСУ: СБУ задержала русского диверсанта-террориста

10:00
Контрразведка СБУ упаковала опасного диверсанта - фото 1
Контрразведка СБУ упаковала опасного диверсанта

Возможность гражданам РФ попадать на территорию Украины несёт в себе огромные риски для нашей государственной безопасности, поэтому решение ГПСУ вообще не пускать террористов из Росси в страну было верным.

Впрочем, после президентских выборов граждане страны-агрессора стали относительно свободно проходить пограничный контроль.

После с Зеленским СБУ разморозила проект ArcelorMittal на 150 миллионов

Последствия этого Украина уже ощутила, а некоторых удалось избежать благодаря работе контрразведки СБУ.

Так, по данным ведомства, на днях один из путинских боевиков собирался взорвать режимный объект ВСУ стратегической важности - аэродром в Черкасской области.

Хотел взорвать аэродром ВСУ: СБУ задержала русского диверсанта-террориста - фото 185672

Упаковали террориста в доме, где он жил. Как оказалось, боевик-диверсант обитал в Черкасской области, имея российское гражданство, и часто мотался к своим кураторам.

Хотел взорвать аэродром ВСУ: СБУ задержала русского диверсанта-террориста - фото 185674

"Задержанный изготавливал взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Он же лично проводил разведку на территориях, прилегающих к аэродрому, - отметили в СБУ. - По месту жительства гражданина были изъяты три самодельные взрывные устройства, почти 2 кг сырья для изготовления взрывчатки, электродетонатор, записи с химическими формулами, специализированную литературу".

Хотел взорвать аэродром ВСУ: СБУ задержала русского диверсанта-террориста - фото 185673

По факту преступления террориста открыто уголовное дело по части первой статьи 14, части первой статьи 113 УК Украины - "Диверсия", а также части первой статьи 263 - "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Судьи избрали боевику меру пресечения в виде содержания под стражей, хотя благодаря стараниям Портнова и Савченко потенциальных диверсантов и убийц-террористов теперь должны отпускать.

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