Хотел взорвать аэродром ВСУ: СБУ задержала русского диверсанта-террориста

Контрразведка СБУ упаковала опасного диверсанта

Возможность гражданам РФ попадать на территорию Украины несёт в себе огромные риски для нашей государственной безопасности, поэтому решение ГПСУ вообще не пускать террористов из Росси в страну было верным.

Впрочем, после президентских выборов граждане страны-агрессора стали относительно свободно проходить пограничный контроль.

Последствия этого Украина уже ощутила, а некоторых удалось избежать благодаря работе контрразведки СБУ.

Так, по данным ведомства, на днях один из путинских боевиков собирался взорвать режимный объект ВСУ стратегической важности - аэродром в Черкасской области.

Упаковали террориста в доме, где он жил. Как оказалось, боевик-диверсант обитал в Черкасской области, имея российское гражданство, и часто мотался к своим кураторам.

"Задержанный изготавливал взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Он же лично проводил разведку на территориях, прилегающих к аэродрому, - отметили в СБУ. - По месту жительства гражданина были изъяты три самодельные взрывные устройства, почти 2 кг сырья для изготовления взрывчатки, электродетонатор, записи с химическими формулами, специализированную литературу".

По факту преступления террориста открыто уголовное дело по части первой статьи 14, части первой статьи 113 УК Украины - "Диверсия", а также части первой статьи 263 - "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Судьи избрали боевику меру пресечения в виде содержания под стражей, хотя благодаря стараниям Портнова и Савченко потенциальных диверсантов и убийц-террористов теперь должны отпускать.