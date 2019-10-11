Хорошковский прилетал в Украину решать с Зеленским проблемы российских банков (ФОТО+ВИДЕО)

Хорошковский плотно трет с Зеленским ради успеха российских банков в Украине

Бывший руководитель СБУ, много лет скрывающийся в России и Европе от украинской Фемиды, Валерий Хорошковский катался на встречи к Зеленскому в сентябре. А в страну он прилетал вместе с российским банкиром Ярославом Порохняком, который долгие годы был бизнес-партнером нынешнего президента.

Журналисты-расследователи программы "Схемы" установили, что после прихода к власти Владимира Зеленского яркий соратник Януковича и Азарова Валерий Хорошковский снова поселился в Киеве.

Более того, кортеж экс-главы СБУ, бывшего министра финансов и вице-премьера много раз видели на Банковой. Правда, президент не признается, о чем они терли с Хорошковским.

Как утверждают работники СМИ, 29 сентября один из самых дорогих частных самолетов в мире Falcon 7x за 50 миллионов долларов вылетел из Киева в Лондон, а на его борту находились Валерий Хорошковский, советник главы правления российского "Сбербанка" Ярослав Порохняк и член правления президент "Альфа банка" в Украине Александр Луканов. Обратно в аэропорт имени Игоря Сикорского Хорошковский и Порохняк вернулись на следующий день.

Пассажиры этого лайнера быстро вышел из терминала и сел в машину то ли с оперативными номерами, то ли с номерами прикрытия - в базе МВД таких не существует.

Уже 1 октября кортеж Хорошковского примчался в Офис президента, где его ждал Зеленский "для решения определенного вопроса". Именно так глава государства в ходе пресс-марафона пояснил свои тайные рандеву с соратником рыгов.

Журналисты же "Схем" утверждают, что Хорошковский отныне занимается кураторской деятельностью по работе в Украине банков страны-террориста. Его кандидатура для этого вполне подходит: давний соратник Зеленского по телеканалу "Интер" имеет хорошие связи с бизнесом, криминальными группировками и силовиками.

Хорошковского и Порохняка ранее связывали компании "Меркс", и "Союз Виктан", а в 2000-х россиянин работал в принадлежащем Хорошкоскому "Укрсоцбанке".

Более того, отлично знаком Порохняк и с Зеленским. В 2009-м году, когда "Квартал 95" показывали по "Интеру", он значился совладельцем студии.

Как утверждают источники "Схем", Хорошковский очень хочет использовать свою связь с Зеленским для разрешения проблем работы российских банков в Украине.

С момента, когда Владимир Зеленский стал президентом, самолет, которым пользуется Хорошковский, шесть раз прилетал в Украину. В то же время за все пять лет президентства Порошенко он бывал в стране лишь дважды. Зато в Москву летал без малого 16 раз.

Последний визит деятеля к лидеру Зе команды был 9 октября.