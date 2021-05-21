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Холостяк 11 выпуск 12 - смотреть онлайн финал - 21.05.2021

13:13
Холостяк должен сделать выбор - фото 1
Холостяк должен сделать выбор / Холостяк 11 выпуск 12

Пятница, 21 мая, - самый кульминационный момент реалити «Холостяк 11» Главный герой Михаил Заливако сделает свой выбор, признавшись в чувствах одной из претенденток на свое сердце. Впервые в истории проекта – сразу три финалистки. Все подробности финального 12 выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

«Сегодня меня ждет принятие решения. От него зависит дальнейшая жизнь после проекта. Меня ждет яркое будущее, потому что я так хочу. И я знаю, что так можно», — поделился мыслями Холостяк накануне финала.

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 11

Впервые в истории проекта в финале оказались сразу три девушки: Розали, Аня и Юля! Эмоции и ожидания на грани. Каждая из участниц в предвкушении последних свиданий в рамках проекта «Холостяк», которые состоятся в городе будущего — Дубае!

Однако о возвращении Юли «Зайки» соперницы еще пока не знают, а значит, и не догадываются, что в финале их окажется трое. Как же Аня и Розали отреагируют на очередное возвращение «Зайки»? И какой невообразимый скандал последует за такой новостью?

Традиционно, последнее свидание на проекте — это возможность уединиться и провести больше времени с Холостяком. Обсуждения будущего и совместной жизни приведут к разногласиям с одной из участниц. Неужели девушка откажется переезжать в Харьков, тем самым испортив взаимоотношения с главным героем в шаге от финала?

Холостяк 11 выпуск 12 - смотреть онлайн финал - 21.05.2021 - фото 208005
Анна Богдан / СТБ

В жарком Дубае мужчина сделает все возможное для финалисток, чтобы удивить их и необычно провести время. Экстрим и даже снег реальны там, где всегда лето, если есть чувства. Для кого из девушек Холостяк приготовил неожиданное свидание, в ходе которого атмосфера будет лишь накаляться? С кем Мише придется выяснять отношения?

Холостяк 11 выпуск 12 - смотреть онлайн финал - 21.05.2021 - фото 208006

Юля Зайка / СТБ

Холостяк 11 выпуск 12 - смотреть онлайн финал - 21.05.2021 - фото 208007

Розали Номбре / СТБ

И главное событие 12 выпуска и этой весны ― финальная Церемония вручения кольца. Главный герой признается в любви лишь одной из финалисток и подарит долгожданное кольцо! Кто станет избранницей Михаила Заливако?

Холостяк 11 выпуск 12 - смотреть онлайн финал - 21.05.2021:

Не пропустите эмоциональный финал 11 сезона романтического реалити «Холостяк» в эту пятницу, 21 мая в 19:00, на СТБ.

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Михаил Заливако Андрей Богдан Григорий Решетник Шоубіз Розали Холостяк 11 Юля Зайка Холостяк 11
БЕЗ ТАБУ
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