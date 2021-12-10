Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Холостяк 11: Как сложились отношения Златы Огневич и Андрея Задворного

13:27
Холостячка 2 - смотреть онлайн постшоу - фото 1
Холостячка 2 - смотреть онлайн постшоу

10 декабря в 19:00, на СТБ выйдет финальный выпуск пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта». В эфире станет известно, как изменилась жизнь Златы Огневич и претендентов на ее сердце после участия в реалити! Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Кто нашел свою любовь вне проекта, а кто все еще не может забыть Холостячку? Осталась ли Злата вместе со своим избранником Андреем?

Холостячка 2 финал - смотреть онлайн 12 выпуск - 3.12.2021

Также в выпуске вы узнаете:

  • популярность вскружила голову главному джентльмену – Роману Васильеву? Неужели он встречается сразу с двумя экс-участницами проекта «Холостяк» – Александрой Миколюк и Надин Медведчук?
  • предложение руки и сердца прямо в студии! И не одно!
  • любопытные новости от участников первого сезона проекта. Сколько девушек было у Алексея Тригубенко после реалити? Что происходит между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом?

«Холостячка раскрыла меня, как личность, до этого все знали меня как певицу, а теперь узнали, как женщину! Я оголила свою душу и впустила туда всех, кто смотрит этот проект, кто хочет вдохновиться в чем-то моим примером», — говорит Злата о проекте.

Кроме того, Холостячка расскажет о хейте и преследованиях, с которыми столкнулась после реалити!

А также – в каком сериале снялся Дмитрий Шевченко? С какой целью девушки приходят к нему на тренировки? И что он делал у Златы дома?

И получите ответ на главные вопросы пост-шоу: как развивались отношения Златы и Андрея Задворного после того, как камеры выключили? Вместе ли пара сейчас?

«Я была самой-самой счастливой женщиной на свете!» — так вспоминает Злата период после финала.

«Как только мы вернулись в Киев, я чувствовал себя счастливым, наполненным, я откладывал все дела и бежал к Злате, мы могли часами валяться на кровати, обсуждать все, что угодно…» — поделился Андрей.

Но что случилось между Златой и Андреем, из-за чего они не смогут сдержать слез в студии? Из-за чего Андрей убежит со съемочной площадки? И кто из участников проекта продолжает бороться за сердце Златы до последнего?

Холостячка 2 - смотреть онлайн постшоу - 10.12.2021

Не пропустите ток-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» сегодня, 10 декабря в 19:00, на СТБ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Задворный Дмитрий Шевченко Злата Огневич Холостячка Григорий Решетник Шоубіз Холостяк 11
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету України - фото 1
Зеленський провів переговори з Байденом і узгодив позиції
09:45
Портнова відмінили - фото 1
США ввели санкції проти блогера Портнова
Вчера, 20:00
Тіло вбитого 5 років тому Познякова знайшли поблизу траси Київ - Житомир - фото 1
Знайшли тіло водія BlaBlaCar Познякова, якого вбили у 2016 році
Вчера, 13:56
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30 ноября, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27 ноября, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02 ноября, 08:50