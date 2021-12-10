Холостяк 11: Как сложились отношения Златы Огневич и Андрея Задворного

Холостячка 2 - смотреть онлайн постшоу

10 декабря в 19:00, на СТБ выйдет финальный выпуск пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта». В эфире станет известно, как изменилась жизнь Златы Огневич и претендентов на ее сердце после участия в реалити! Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Кто нашел свою любовь вне проекта, а кто все еще не может забыть Холостячку? Осталась ли Злата вместе со своим избранником Андреем?

Также в выпуске вы узнаете:

популярность вскружила голову главному джентльмену – Роману Васильеву? Неужели он встречается сразу с двумя экс-участницами проекта «Холостяк» – Александрой Миколюк и Надин Медведчук?

предложение руки и сердца прямо в студии! И не одно!

любопытные новости от участников первого сезона проекта. Сколько девушек было у Алексея Тригубенко после реалити? Что происходит между Ксенией Мишиной и Александром Эллертом?

«Холостячка раскрыла меня, как личность, до этого все знали меня как певицу, а теперь узнали, как женщину! Я оголила свою душу и впустила туда всех, кто смотрит этот проект, кто хочет вдохновиться в чем-то моим примером», — говорит Злата о проекте.

Кроме того, Холостячка расскажет о хейте и преследованиях, с которыми столкнулась после реалити!

А также – в каком сериале снялся Дмитрий Шевченко? С какой целью девушки приходят к нему на тренировки? И что он делал у Златы дома?

И получите ответ на главные вопросы пост-шоу: как развивались отношения Златы и Андрея Задворного после того, как камеры выключили? Вместе ли пара сейчас?

«Я была самой-самой счастливой женщиной на свете!» — так вспоминает Злата период после финала.

«Как только мы вернулись в Киев, я чувствовал себя счастливым, наполненным, я откладывал все дела и бежал к Злате, мы могли часами валяться на кровати, обсуждать все, что угодно…» — поделился Андрей.

Но что случилось между Златой и Андреем, из-за чего они не смогут сдержать слез в студии? Из-за чего Андрей убежит со съемочной площадки? И кто из участников проекта продолжает бороться за сердце Златы до последнего?

Холостячка 2 - смотреть онлайн постшоу - 10.12.2021

Не пропустите ток-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» сегодня, 10 декабря в 19:00, на СТБ.