Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 9 - 30.04.2021

Холостяк 11 - выпуск 9 / СТБ

В пятницу, 30 апреля, в 19-00 в эфире СТБ стартует 9 выпуск шоу Холостяк 11, где девушки снова поучат бонусы, которыми смогут воспользоваться на свое усмотрение. Ключ от номера Холостяка, роза авансом и другие пикантные возможности открываются для соперниц. Подробности 9 выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

События 9 выпуска Холостяка 2021 будут действительно жаркими, ведь каждая участница старается все больше и больше удивить главного героя. Какие новые возможности появятся у девушек? И как они будут распределять бонусы между собой?

Карточки с бонусами — это то, о чем каждая мечтала на протяжении всего сезона. Ключ от номера Холостяка, роза авансом и другие пикантные возможности открываются для соперниц. Так, у Даши появится доступ к Михаилу в любое время суток, ведь у нее есть ключ от комнаты. Участница примет решение с самого утра прийти к Холостяку с вкусным завтраком в постель. Но неужели кто-то уже до нее оказался там? И какой будет реакция Миши на появление в его номере Даши?

Более того, Юля «Зайка» станет куда инициативнее. Такой участницу вы еще не видели! Она уверенно ворвется на чужое свидание и почувствует себя главной. Понравится ли это Мише? Хватит ли сил и мудрости у Ани не сорваться в таких условиях? Неужели «Зайка» посмеет испортить первое индивидуальное свидание Джессики? И главное, как Холостяк отреагирует на игру без правил?

Также Холостяк пригласит участниц на яхту, где устроит вечеринку. Претенденткам на сердце главного героя нужно будет придумать игры. Девушки не упустят возможность узнать больше о Холостяке и вывести на чистую воду своих соперниц…

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 9 - 30.04.2021: