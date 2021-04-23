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Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 8 - 23.04.2021

17:22
Зайка и в Египте Зайка - фото 1
Зайка и в Египте Зайка / Холостяк 11 выпуск 8

В пятницу, 23 апреля, в 19-00 на СТБ стартует показ 8 выпуска романтического шоу Холостяк 11. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

На проекте пройдет еще одна неделя в солнечном Египте. Главный герой пригласит одну из своих фавориток на индивидуальное свидание. Однако вслед за приятными эмоциями придет разочарование… Что же случится?

Одна из девушек на свидании с Холостяком ощутит себя царицей Клеопатрой! Главный герой подготовит для спутницы особенный сюрприз и предложит провести день в спа. Не пропустите самое страстное свидание сезона!

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 8 - 23.04.2021 - фото 207784

Загоревшие участницы 11 сезона продоллжают борьбу / СТБ

Перед Церемонией роз девушкам нужно будет как следует постараться, чтобы собрать себе образы на встречу с Холостяком. Чтобы получить наряды, участницам придется заработать на них денег. А сделать это они смогут с помощью своих талантов и труда: смастерив украшения, приготовив десерты и даже расшифровав иероглифы!

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 8 - 23.04.2021:

Кому удастся собрать наибольшую сумму и приобрести самый эффектный наряд? С кем из девушек Михаил неожиданно сбежит? А кого конкурентки заподозрят в сомнительном прошлом?

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Григорий Решетник Михаил Заливако СТБ Шоубіз
БЕЗ ТАБУ
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