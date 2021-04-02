Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 5 - 2 апреля 2021

Кого выберет Холостяк в 5 выпуске

В пятницу, 2 апреля, в 19:00 на канале СТБ начнется пятый выпуск проекта Холостяк 11. Все подробности 5 выпуска шоу - на БЕЗ ТАБУ.

В 5 выпуске Михаил Заливако вместе с участницами отправится в романтический и атмосферный город Львов (а куда еще можно будет поехать на карантине). Неделя будет полна сюрпризов, как для девушек, так и для главного героя.

По приезду в отель ведущий предложит участницам на выбор определенные бонусы от Миши. Однако девушки не будут понимать, что означает каждая «плюшка». Среди вариантов: полотенца, бокалы, корона, книги и табличка со словами «подружки».

«Это может быть связано с тематикой свиданий», – предположит одна из участниц.

Какой же выбор сделают девушки? И какие свидания им подготовил Холостяк?

С одной из претенденток на свое сердце главный герой отправится на массаж… Не пропустите одно из самых горячих свиданий недели!

Другим девушкам, чтобы найти Холостяка, нужно будет хорошенько постараться и пройти квест! А третьей претендентке на сердце мужчины достанется бонус, о котором ее конкурентки могут только мечтать… Что же это будет?

Кроме того, Михаил примет очередное неожиданное решение для всех участниц! Что придумал главный герой? С кем у Михаила состоится поцелуй? И кто покинет проект после недели, проведенной во Львове?

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 5 - 2 апреля 2021:

Начало показа - 19:00 на канале СТБ.