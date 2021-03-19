Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 3 - 19 марта 2021

Кого будем выгонять? / Холостяк 11 выпуск 3

В пятницу, 19 марта, в 19-00 в эфире канале СТБ стартует третий выпуск романтического реалити-шоу Холостяк 11. Все подробности, детали и скандалы нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Проект «Холостяк» набирает обороты. Главный герой Михаил Заливако продолжает лучше узнавать девушек, которых оставил в реалити. Но эмоции возьмут верх, когда соперницы узнают о двух домах...

Новые эмоции, свидания и, наконец-то, первый поцелуй! С кем у Михаила завяжется крепкая ментальная связь, а кто настойчиво продолжит выяснять отношения? Одна из участниц решится на шаг, о котором мало кто может даже заподозрить, и уведет Холостяка из эпицентра скандала.

Девушки из одного дома решат воспользоваться моментом и устроить цветочную вечеринку, приуроченную дню рождению одной из участниц. Холостяк получит записку, но не будет знать, кто же виновница торжества. Однако у мужчины уже были планы на этот день – индивидуальное свидание. Какое решение примет Михаил, чтобы разрешить ситуацию и не обделить вниманием девушек?

Зритель уже убедился в том, что Михаил принимает решения быстро и уверенно. Поэтому главный герой устроит не одно групповое свидание, а сразу несколько, чтобы лучше узнать участниц. Девушки идут в наступление и начинают новую борьбу за внимание мужчины. Одна из соперниц решит раздеться на групповом свидании. Чем это для нее обернется?

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 3 - 19 марта 2021:

И главная интрига — неужели Холостяк попрощается сразу с одним домом? Не пропустите противостояние Дома у озера и Дома в лесу! Включайте телеканал СТБ сегодня в 19:00 и узнайте все подробности 3 выпуска проекта «Холостяк»!