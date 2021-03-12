Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 2 - 12 марта 2021

Михаил Заливало на пороге испытаний / Холостяк 11 выпуск 2

В пятницу, 12 марта, в 19-00 в эфире СТБ стартует второй выпуск 11 сезона шоу Холостяк. Все подробности нового выпуска реалити-шоу - на БЕЗ ТАБУ.

Во втором выпуске герою Холостяк 11 Михаилу Заливако предстоит расхлебывать последствия своих решений в премьерном выпуске.

По итогам первой вечеринки холостяка впервые в истории проекта ни одна девушка не была отправлена восвояси. Нашлось место и для бывшей Андрея Богдана, и для порнозвезды на пенсии, и даже для молодой матери взрослой девушки, а также двух десятков других красавиц.

Миша готовится к путешествию по Киеву / СТБ

Их просто расселили сразу в ДВУХ домах. Для многих это было реальным шоком.

Во втором выпуске Михаил все же займется прореживанием цветника 11 сезона и наконец-то сформирует костяк своих фанаток.

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 2 - 12 марта 2021:

Что будет во 2 выпуске

Михаил пригласит на встречу сразу трех участниц. И вместе с девушками отправится в путешествие по Киеву на большом экскурсионном автобусе, который будет только в их распоряжении. Девушки же попробуют покорить его своими знаниями в архитектуре и истории.

«Я уверен, что сегодня будет непредсказуемое свидание, потому что я пригласил абсолютно разных девушек. Надеюсь, каждой удастся открыться немного больше», – поделился мыслями Холостяк.

Также на этой неделе одной из участниц посчастливится пойти с Холостяком на индивидуальное свидание. Перед романтическим вечером пара отправится за нарядом для девушки. А после – спутницу Холостяка ждет необычный сюрприз. Вместе с Михаилом они изготовят уникальные кольца друг для друга.

Настя - на Холостяк 11 настоящая порнозвезда / СТБ

Кроме того, участницам станет известно о существовании двух домов. Как воспримут девушки эту информацию? И как далеко зайдут они, чтобы остаться в проекте?

Раскрытие тайн ждет и самого Холостяка - бывшая порноактриса Настя решит во всем признаться мужчине. Сможет ли Михаил закрыть глаза на прошлое девушки?