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Холостяк 10 - смотреть онлайн 8 выпуск - 24.04.2020

12:22
Чье свидание будет лучше? - фото 1
Чье свидание будет лучше? / Холостяк 10 выпуск 8

В пятницу, 24 апреля, в эфире СТБ ровно в 19:00 стартует 8 выпуск шоу Холостяк 10. все подробности и страсти нового выпуска - на Без Табу.

Две девушки смогут самостоятельно организовать свое идеальное свидание с Максом, получив от него необходимый бюджет в финале 7 выпуска. Что же придумают участницы?

Холостяк 10 - смотреть онлайн 7 выпуск

У Кристины и Насти будет по 25 тысяч гривен на организацию лучшего времяпрепровождения.

«Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть. Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше», – прокомментирует решение Холостяк.

Несмотря на полученный бюджет и привилегии, Кристина предложит Максу… пойти к ней домой.

А вот Настя, напротив, реализует все свои идеи с размахом. Вместе с Максом она отправится на сеанс к астрологу, чтобы узнать, есть ли у нее будущее с Холостяком...

«На этом свидании мы должны решить, насколько мы подходим друг другу, совместимы мы или нет. Я подошла к организации свидания очень серьезно и ответственно», – скажет Настя, не совсем понпмая, что астрология и серьезность в одном предложение не должны звучать никогда.

Холостяк 10 - смотреть онлайн 8 выпуск - 24.04.2020:

Чье свидание станет для Макса сплошным разочарованием? И, возможно, с кем-то из девушек главный герой попрощается еще до Церемонии роз? Смотрите в пятницу, 24 апреля в 19:00, в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ.

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Григорий Решетник Макс Михайлюк СТБ Шоубиз
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