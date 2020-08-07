Холостячка: Съемки стартовали, известны первые подробности

Холостячка - премьера осенью 2020

Канал СТБ наконец-то приступил к съемкам самого ожидаемого реалити-шоу осени - проекта Холостячка.

Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. Именно по ее сердце будут бороться мужчины.

Уже известно, что будет вручать Ксения претендентам на ее внимания на мероприятии, которое известно на "Холостяке" как "Церемония роз". Так вот, это будут не розы, красивые тематические бутоньерки.

Съемки проекта уже стартовали и команда "Холостячки" может похвастаться, что сняла первую вечеринку, где состоялось знакомство Мишиной с участниками шоу.

Ксения не скрывает, что у нее присутствовало волнение перед стартом съемок. «Хотелось, чтобы все получилось красиво и комфортно для всех. Чтобы не было странных ситуаций. И не хотелось выглядеть как-то непонятно из-за волнения. Но мне кажется, нам все удалось прекрасно», - рассказывает девушка.

«От первого вечеринки я ожидала легкости. Классных суперменов с яркими эмоциями, необычными знакомствами, невероятной харизмой», - делится эмоциями Ксения. Что у нее получилось, а что - нет, узнаем через месяц.

Ведущим и реалити «Холостячка» стал неизменный ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник.

«Мне приятно, что после 10 сезонов проекта« Холостяк», я также могу удивляться новому крутому проекту. На первой вечеринке я не столько волновался за главную героиню, поскольку был уверен, что Ксения точно справится, но больше занимался мужчин. Как они волновались на первой церемонии, как Ксения с ними общалась, как они смотрели на нее уже влюбленными глазами - это невероятно! Уже завидую нашим зрителям, которые осенью увидят на СТБ «Холостячку», - делится впечатлениями Григорий Решетник.

Григорий уверен, что у украинских женщин вернется вера в настоящих мужчин. «Все участники очень успешные и скромные. Часто так случается, что ты достиг успеха в карьере, а в личной жизни не получается. Проект покажет, что мужчины также могут бороться за свою любовь, у них также есть волнение и неуверенность. Но в противовес этому есть стержень и они всегда идут до конца», - интригует Григорий.

«Холостячка» - это украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros. Премьера романтического реалити состоится осенью 2020 года на СТБ.