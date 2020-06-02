Холостячка: На шоу рвется автор Квартал 95

Ксения Мишина и пока единственный в ее жизни мужчина / СТБ

Только в пятницу Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка» с главной героиней Ксенией Мишиной, а от желающих уже нет отбоя.

Сейчас идет кастинг проекта "Холостячка" для мужчин, которые будут бороться за сердце звездной украинской актрисы со сложной судьбой.

Некоторые претенденты готовы публично рассказать о своем желании. Так, в своем инстаграме опубликовал сториз участник Лиги Смеха (Луганская сборная) и автор студии Квартал 95 Александр Эллерт, который изъявил желание побороться за сердце Ксении Мишиной.

Александр Эллерт с дочерью и цветком

«Я считаю, что просто так даром получать бритву, носки, пенку для бритья – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу «Холостячка». Мишина, встречай! Я иду в сезон», - записал обращение Александр.

Александру Эллерту 34 года и у нее есть дочь. Возможно, вскоре у него появится и невеста.

Напомним, шоу “Холостячка” с Ксенией Мишиной стартует осенью 2020 и это будет женская версия популярного шоу, то есть, теперь мужчины будут бороться за сердце (и, возможно, - руку) девушки, а не наоборот.

Анкету все еще можно заполнить на сайте СТБ, перейдя на специальную промо-страницу https://promo-holostyachka.stb.ua/