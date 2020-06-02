SpaceX Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром война на Донбассе Досье

Холостячка: На шоу рвется автор Квартал 95

17:15
Ксения Мишина и пока единственный в ее жизни мужчина - фото 1
Ксения Мишина и пока единственный в ее жизни мужчина / СТБ

Только в пятницу Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка» с главной героиней Ксенией Мишиной, а от желающих уже нет отбоя.

Сейчас идет кастинг проекта "Холостячка" для мужчин, которые будут бороться за сердце звездной украинской актрисы со сложной судьбой.

Холостячка: Ксения Мишина, правила шоу и дата выхода

Некоторые претенденты готовы публично рассказать о своем желании. Так, в своем инстаграме опубликовал сториз участник Лиги Смеха (Луганская сборная) и автор студии Квартал 95 Александр Эллерт, который изъявил желание побороться за сердце Ксении Мишиной.

Холостячка: На шоу рвется автор Квартал 95 - фото 200898

Александр Эллерт с дочерью и цветком

Холостячка: На шоу рвется автор Квартал 95 - фото 200897

«Я считаю, что просто так даром получать бритву, носки, пенку для бритья – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу «Холостячка». Мишина, встречай! Я иду в сезон», - записал обращение Александр.

Александру Эллерту 34 года и у нее есть дочь. Возможно, вскоре у него появится и невеста.

Напомним, шоу “Холостячка” с Ксенией Мишиной стартует осенью 2020 и это будет женская версия популярного шоу, то есть, теперь мужчины будут бороться за сердце (и, возможно, - руку) девушки, а не наоборот.

Анкету все еще можно заполнить на сайте СТБ, перейдя на специальную промо-страницу https://promo-holostyachka.stb.ua/

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ксения Мишина 95 квартал Лига Смеха Холостячка Шоубиз Холостяк 10 Александр Эллерт
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Бунты в США разрешить мирно вряд ли удастся - фото 1
Бунты в США: Что общего у погромов с нападением России на Украину (ФОТО+ВИДЕО)
21:00
Менты открещиваются от подтасовок фактов в деле Шеремета - фото 1
Менты соврали о подтасовке доказательств по делу Шеремета
20:20
Конституционный суд будет рассматривать прошение нардепов об отмене амнистии участникам Евромайдана - фото 1
Нардепы от ОПЗЖ и "Слуги народа" пытаются обжаловать амнистию участникам Майдана
19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бунты в США разрешить мирно вряд ли удастся - фото 1
Бунты в США: Что общего у погромов с нападением России на Украину (ФОТО+ВИДЕО)
21:00
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00