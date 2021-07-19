Холостячка Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розірвали стосунки

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / СТБ

Героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина та переможець проєкту Олександр Еллерт перестали удавати з себе пару.

Про це повідомила артистка на своїй сторінці в Instagram. Ксенія опублікувала світлину, на якій засмучена сидить біля водойми топлес та у білих штанах. Знаменитість зазначила, що стала ініціаторкою такого рішення та додала, що воно остаточне.

"Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не повинна мати жодного відношення до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення. Якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї б зняли драму. Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся кохати і приймати кохання, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу. Це кінець", – заявила вона.

Це кінець

Мішина також звернулася до прихильників з проханням поважати її особистий простір та нічого не випитувати: "Дайте мені можливість прожити це екологічно і підтримайте мене своєю тишею".

Також зірка вимкнула можливість коментувати її допис. Зі свого боку, Еллерт поки що не прокоментував рішення колишньої. Зараз сценарист студії "Квартал 95" відпочиває з батьками на морі.