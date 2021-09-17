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Холостячка 2 - смотреть онлайн 1 выпуск - 17.09.2021

13:14
Холостячка Злата ждет своего принца - фото 1
Холостячка Злата ждет своего принца / СТБ

17 сентября в 19:00, в эфире телеканала СТБ зрители станут свидетелями новой красивой истории любви — певицы и Холостячки Златы Огневич. Покорить ее сердце можно романтикой, драйвом и искренностью. Учтут ли мужчины интересы Златы при первом знакомстве? Подробности 1 выпуска 2 сезона - на БЕЗ ТАБУ.

Традиционно встреча Холостячки с претендентами на ее сердце состоится в формате вечеринки, где мужчины постараются завоевать первую симпатию Златы. Холостячка познакомится с 25 участниками, после чего сделает первый выбор сердцем.

Холостячка 2: дата выхода, новая героиня, пикантные подробности

Появления претендентов на сердце Златы обещают быть эффектными! Один из них даже, чтобы произвести впечатление, прилетит на встречу на вертолете!

«Каждый мужчина старался меня удивить. Все участники харизматичные, интересные, – раскрыла первые подробности вечеринки Холостячка. – Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь и побывать на концерте».

Уже в первом выпуске благодаря одному из мужчин осуществится детская мечта Златы! Что же это?

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«Я лично убедилась, что на проекте «Холостячка» возможно все. Я смогла отпустить себя и прислушаться к сердцу», - призналась Огневич.

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По словам Холостячки, ее привлекают уверенные мужчины, которые не боятся своих чувств и эмоций. Уже сегодня участники получат возможность продемонстрировать качества, которые больше всего ценит в потенциальном партнере Злата. А поможет им в этом ведущий Григорий Решетник. Кто из мужчин справится со всеми заданиями, чтобы доказать, что он - тот самый?

Холостячка 2 - смотреть онлайн 1 выпуск - 17.09.2021 - фото 209173

Холостячка 2 - смотреть онлайн 1 выпуск - 17.09.2021:

Не пропустите самую ожидаемую романтическую премьеру осени – сегодня, 17 сентября в 19:00, на СТБ!

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Холостячка Злата Огневич СТБ Григорий Решетник Шоубіз Холостяк 11
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