Хиты продаж: топ-5 лучших смартфонов 2019 года

Какой смартфон лучше выбрать? Вопрос не из легких

В погоне за признанием пользователей производители смартфонов постоянно улучшают свои модели.

Элегантный стиль, мощная "начинка", длительное время автономной работы — современные устройства демонстрируют продуманное воплощение инженерной мысли.

На рынке представлено множество моделей, поэтому сделать выбор оказывается непросто. Какой купить смартфон в 2019 году?

Samsung Galaxy A30

Смартфон получил яркий Super AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма с разрешением 2340 × 1080. На борту — 8-ядерный процессор Exynos 7904, который способен с легкостью выполнять задачи различной сложности. Одно из главных преимуществ гаджета — двойная основная камера (16 МП + 5 МП), которая обеспечивает отличные фотографии даже с наступлением темноты. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. Модель оснащена аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки, который обеспечивает до 23 часов в режиме разговора.

Xiaomi Redmi Note 7

Смартфон Redmi Note 7 от Xiaomi привлекает внимание ярким дизайном. Оснащен дисплеем диагональю 6,3 дюйма. В основе модели лежит процессор Qualcomm Snapdragon 660, графический ускоритель Adreno 512 и 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Для создания красочных и детализированных фотографий предусмотрена двойная камера (48 МП + 5 МП). Благодаря технологиям искусственного интеллекта распознает 238 сцен и автоматически подбирает настройки для безупречного качества кадров. Разрешение фронтальной камеры — 13 МП.

Huawei P30

Эффектный дизайн, яркий OLED-дисплей, мощный процессор HiSilicon Kirin 980 — конкурентные преимущества Huawei P30. Модель оснащена камерой Leica, состоящей из трех блоков, каждый из которых выполняет разные задачи: суперчувствительный объектив 40 МП для съемки в условиях недостаточной освещенности, ультраширокоугольный объектив 16 МП для панорамных снимков и телеобъектив 8 МП для съемки на ходу. Для атмосферных селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера с технологиями искусственного интеллекта. Смартфон защищен от пыли по стандарту IP53. Емкость аккумулятора — 3650 мАч.

Sony Xperia 10 Plus

Стиль, надежность, инновации — именно эти качества воплощает Sony Xperia 10 Plus. Модель получила широкоформатный 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9. Экран можно разделить на два функциональных окна и работать с двумя приложениями одновременно или отвечать на сообщение в мессенджере, не отрываясь от просмотра фильма. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 636, мощность которого дополнена 4 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор на 3000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы на одном заряде.

Двойная основная камера (12 МП + 8 МП) позволит пользователю раскрыть творческий потенциал. Снимки получаются четкими и яркими при любых условиях освещенности. Разрешение фронтальной камеры — 8 МП.

Honor 10

Двойная основная камера (24 МП +16 МП) с искусственным интеллектом, безрамочный дисплей диагональю 5,84 дюйма, высокочувствительный сканер отпечатка пальца Ultrasonic, интегрированный в экран — сильные стороны смартфона Honor 10. Работает на базе процессора HiSilicon Kirin 970. Разрешение фронтальной камеры составляет 24 МП. Благодаря технологии быстрой зарядки зарядить батарею емкостью 3400 мАч с 0 до 50% можно всего за 25 минут!