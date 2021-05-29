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Херсон і Стамбул з'єднали прямим рейсом

10:28
Херсон відкривається світу - фото 1
Херсон відкривається світу

Турецька авіакомпанія–лоукостер Pegasus Airlines у червні відкриває регулярний рейс Стамбул-Херсон-Стамбул.

«Плануємо відкрити 3 червня – це турецька авіакомпанія», - зазначив директор комунального підприємства Херсонської обласної ради "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук.

Як інформує міжнародний аеропорт «Херсон», турецький лоукостер Pegasus Airlines з 3 червня відкриє регулярні рейси зі стамбульського аеропорту Сабіха Гекчен в східній частині міста до Херсону. Літати зі Стамбула до Херсону Pegasus Airlines буде два рази на тиждень в денний час щочетверга та щонеділі.

Також чотири рази на тиждень можна літати з Херсона у Стамбул рейсами Turkish Airlines. Як звернув увагу Кучерук, це рейси з нового аеропорту Стамбула, який є транзитним і з якого зручного далі подорожувати у різні кінці світу.

Також 28 травня з Херсона до Анталії вирушив перший чартерний рейс авіакомпанії Bees Airlines.

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Херсон Стамбул лоукостер туризм Новини Украина
Укрінформ
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