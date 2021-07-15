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Характеристики и виды популярных уликов для пчел

Вчера, 19:36
Характеристики и виды популярных уликов для пчел - фото 1

Каждый пчеловод сегодня может выбрать для своей пассики подходящий тип уликов. Такие приспособления могут быть созданными из разных материалов, а также иметь свои особенности и преимущества.

При выборе таких товаров обязательно нужно обращать внимание на численность самих пчелиных семей; климатические особенности местности, где расположена пассика; какими методами пользуется пасечник, чтобы собрать мед и прочее. Благодаря широкому ассортименту выбора, каждый покупатель может отыскать для себя самый подходящий товар по особенностям и стоимости.

Собираясь купить улей для пассики обязательно нужно обращать внимание на некоторые критерии, которые предлагают специалисты:

  1. Зимовка пчел и климат, в котором они живут. Одностенные и не разбирающиеся модели уликов просто не подойдут для тех условий, когда пчелы вынуждены жить в домики на протяжении всей зимовки.
  2. Особенности пасеки. В том случае если хозяйство относиться к кочевым, тогда рекомендуется покупать альпийские или одностенные модели ульев.
  3. Особенности медоноса пчел и региона, в котором они живут. В том случае если условия для жизни пчел более чем приемлемы, тогда стоит обратить внимание на двухкорпусные модели, альпийские улики и лежаки. Однокорпусные улики подойдут для того, чтобы установить их в тех регионах, где условия для жизни не слишком подходящие.
  4. Выведение маток. Если пасечник будет заниматься размножением и продажей маток, тогда ему следует выбрать специальные длинные лежаки с несколькими секциями. В таких условиях разведением пчел будет намного удобней заниматься.

Ассортимент уликов

Прежде чем приобрести особенный тип уликов, обязательно нужно обратить внимание на форму самого корпуса. Они бывают двух видов:

  • горизонтальные или лежаки;
  • вертикальные.

Помимо этого можно выделить 5 систем ульев: многокорпусный, двухкорпусный, классический лежак, улей с магазинной надставкой и так называемый украинский лежак. Все это также стоит учитывать при покупке подходящих товаров для пассики.

Каждому пчеловоду, который стремиться получить оптимальные условия для разведения и развития пчел обязательно нужно позаботиться о том, чтобы все сделать как нужно. Многие специалисты рекомендуют покупать не только улики, но и специальные медогонки, столы для распечатывания сот, тару, в которой будет храниться меде и прочие. Без всех этих приспособлений просто невозможно представить себе работу профессионала.

Источник vashapasika.com.ua

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