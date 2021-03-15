Громадянська страта: Дубінського прибрали зі "Слуги Народу"

Саша, тебе звільнено / Слуга Народу

Народного депутата Олександра Дубінського з ганьбою виключено із членів політичної партії «Слуга Народу» за порушення статуту та непокору керівним органам партії.

Таку заяву поширила пресслужба політсили з посиланням на голову партії пана Корнієнка.

Самі події мали місце минулих вихідних - на 14 березня 2021 року було скликано збори (конференцію) Київської обласної організації «Слуги Народу» для вирішення питань щодо переобрання керівних органів цієї організації. На цих зборах новим керівником Київської обласної організації партії «Слуга Народу» було обрано народного депутата Андрія Мотовиловця.

Олександр Дубінський тоді ж опублікував відеозвернення, з якого стало відомо, що за ініціативою нардепа в цей же день було проведено якийсь захід, де було ухвалено рішення про переобрання голови та обрання членів Політичної ради Київської обласної організації.

Проте розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії «Слуга Народу» неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами Політради та Національної ради громад. Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги Статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог Статуту дискредитують партію «Слуга Народу».

Раніше на Дубінського наклали санкції в США - його рахунки заблокували, канал на ютюбі знищили, він навіть змушений продавати свій автопарк. Також депутата з ганьбою виключили з фракції у парламенті. Нині парламентар переживає нову фазу громадянської старти й офіційно став нерукопожатним.