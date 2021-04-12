Греція відкриває кордони для українців 14 травня

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Грецька Республіка з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування.

Таку заяву зробив міністр туризму Греції Гаріс Теохаріс.

«Реальність є такою, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибуватимуть до нашої держави, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати до України (адже ми маємо змішані шлюби, людей з родинними зв’язками), зможуть це зробити», – сказав Теохаріс.

Він додав, що 14 травня «є датою, коли ми можемо спрогнозувати з точністю, що справи підуть згідно з планом».

За словами міністра, для в’їзду до Греції українці матимуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.

«Ми чекаємо від української влади зразки таких сертифікатів, щоб ми могли перевіряти їх на своїх кордонах, і ми прагнемо приймати також інші вакцини (не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів)», – зазначив Теохаріс.

Чиновник також повідомив, що наразі Греція розглядає можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген «з метою зниження витрат на подорож», що може бути впроваджено вже з 14 травня.

Після прибуття українців та туристів з інших країн вибірково тестуватимуть на COVID-19 у грецьких аеропортах з огляду на поточну ситуацію із захворюваністю в тій чи іншій країні.

Міністр додав, що цьогоріч без ПЛР-тесту до Греції зможуть в’їжджати діти до п’яти років.

«Дискусія щодо дітей змінилася, як порівняти з минулим роком, адже здається, що діти дуже розповсюджують хворобу, тому мінімальний вік для дітей становить п’ять років. Дитина старше п’яти років має пред’явити негативний тест», – пояснив Теохаріс.

Водночас урядовець зауважив, що остаточне рішення про відкриття кордонів Греція ухвалюватиме у співпраці зі спеціалістами у сфері охорони здоров’я країни, зважаючи на епідеміологічну ситуацію у світі.

«Ми сумуємо за друзями з України, ми хочемо бачити знову ваші дружні обличчя. Ми запевняємо, що чекаємо на вас у Греції з відкритими обіймами, але ми також робимо це у такі способи, які підходять обом сторонам», – резюмував міністр.