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Государство выделит партии Шария полтора миллиона "на развитие"

Вчера, 21:00
Украина выделит Шарию деньги на борьбу с Украиной - фото 1
Украина выделит Шарию деньги на борьбу с Украиной

В НАПК намерены распределить 11 с лишним миллиона гривен на финансирование политсил, которые не набрали пятипроцентный барьер на парламентских выборах. При этом исключений в виде отказа от выделения средств откровенным антиукраинским деятелям не существует.

Как утверждают активисты движения "ЧЕСТНО", в НАПК сообщили о том, что государственное финансирование партий на 2020-й год включает в себя выдачу огромного количества денег московскому пропагандисту Шарию.

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В ответе на запрос представителей организации, в нацагентстве заявили, что деньги из бюджета получат не только представленные в парламенте партии, но и те, кому не хватило голосов. Таких партий шесть - "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Свобода" и политсила Шария.

- Шарий получит, по моим подсчетам, 1 миллион 430 тысяч гривен, - отметил аналитик "ЧЕСТНО" Игорь Фещенко. - Такие же суммы выдадут и на развитие других партий, которые не прошли в ВР.

Теперь же для непосредственно выделения средств, которые Шарий, безусловно, пустит на борьбу с Украиной, документацию НАПК должны одобрить в Кабмине. А у правительства юридических оснований для того, чтобы лишить террориста финансирования, нет.

Впрочем, возможно, в Зе команде предпочтут в очередной раз использовать не закон, а "общественную целесообразность".

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