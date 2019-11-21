Госизмена и шпионаж: НАБУ открыло уголовные дела против Грицака

В НАБУ наоткрывали дел против Грицака

Генерал армии Украины, который руководил СБУ во времена правления Петра Порошенко, стал фигурантом ряда производств. Детективов антикоррупционного бюро обязали открыть их по решению суда.

Как утверждают в НАБУ, уголовные дела против Грицака начали шить с 25 октября, когда судьи из Высшего антикоррупционного суда приняли соответствующее постановление.

Судя по судебным материалам, в НАБУ подали заявление якобы о совершением экс-главой СБУ целого ряда преступлений, перечень которых вызывает удивление.

Так, неизвестные заявители вписали Грицака якобы виновным в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, злоупотреблении служебным положением, подлоге, растрате имущества, государственной измене и шпионаже.

Изначально, учитывая абсурдность обвинений, представители антикоррупционного бюро работать по Грицаку отказывали. Тем более, что на это не существовало никакого политического заказа. Теперь же, когда заявитель пошел в суд, антикоррупционерам Сытника пришлось исправить свои ошибки, ведь горе-правоохранители нарушили закон, не зарегистрировав заявление в ЕРДР.

"Сообщаем, что Национальным бюро выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - заявили в пресс-службе бюро сегодня.