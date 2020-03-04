"Голос" отказался голосовать за правительство, в котором "никто не знает всех имен"

Вакарчук утверждает, что новый состав Кабмина никто не знает

Днем в среду, 4 марта, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о том, что сегодня на внеочередном заседании ВР Зе команда попробует пропихнуть своих людей, используя народных депутатов "втемную".

Об этом он заявил в кулуарах парламента, подчеркнув, что фракция "Голос" выдвигает ряд требований к процедуре назначения нового состава Кабинета министров.

- Список министров никто не знает до конца, в том числе и политики, которые должны за него голосовать. В связи с этим мы требует поименное голосование за правительство. Они имеют все рассказать свои программы, чтобы и те, фракция монобильшинства, и украинский народ, и профессионалы, которые сидят в этом зале, услышали, с чем они будут иметь дело. во-вторых, важно, чтобы силовые структуры вдруг не потерялись в вопросе правительства. Мы требуем, чтобы повестку дня изменили: сначала говорили о ситуации в силовых структурах в контексте того, что собираются поднимать отставку генпрокурора, - сказал Вакарчук.

Кроме того, нардеп заявил, что голосовать за отставку действующего состава Кабмина его политсила не будет.

Напомним, после того как Алексей Гончарук написал заявление об отставке вопрос перемен во власти является лишь техническим для обладающих монобольшинством "слуг народа" делом. По данным самих нардепов, которых вчера сгоняли на заседание партии, уже сегодня лидеры Зе команды посадят в кресла министров новых людей.

Так, министерство финансов может возглавить Игорь Уманский, пост министра экономики займет Роман Жуковский, а на "растерзание" Тимофею Милованову отдадут министерство сельского хозяйства. Вместо мегаэффективного министра кабмина Дмитрия Дубилета, который показал стране способность умножать цифры на 0.888, может сесть в кресло Олег Демчина. Людмила Бугай или Алексей Чернышев, скорее всего, займут должность министра развития общин, которую сейчас занимает Денис Шмыгаль. Последний, судя по всему, и возглавит новое правительство со старыми лицами. Кроме того, под замену попадут и Зоряна Скалецкая, которая сейчас укрылась от работы в карантине в Новых Санжарах. Ее заменит бывший глава минздрава времен Януковича Илья Емец. Минспорта возглавит олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт, а министерство по реинтеграции - Алексей Резников. Вице-премьером по оборонной промышленности нардепы могут избрать главу Киевского конструкторского бюро "Луч" Романа Коростелева. Заменить в Офисе президента хотят и министра обороны. Вместо Андрея Загороднюка в кресло усадят Андрея Тарана. Вместо Вадима Пристайко МИД возглавит нынешний вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, а минсоцполитики - Марина Лазебная.

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