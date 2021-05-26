Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк

ДАП стал символом мощи и духа украинской армии / Ройтерз

Ровно семь лет назад в Донецке началась война, которая длится по сей день. 26 мая 2014-го украинские военные героически уничтожили почти всю группировку боевиков "ДНР" в Донецке, однако развить успех было не суждено. Почему - читайте в материале Без Табу.

К концу мая 2014-го в большинстве городов Донецкой области, кроме Краматорска и Славянска то, что потом станет известно как "ДНР", только начинало обосновываться. Проходило это, надо сказать, весьма тихо.

Населенные пункты жили своей жизнью, а единственное, что в них изменилось - флаги на административных зданиях. В принципе, днем дончане практически не ощущали присутствие боевиков. Исключением были лишь несколько кварталов в центре Донецка, где ходили вооруженные "патрульные".

Вооруженные патрули "ДНР". Донецк, май 2014

О том, что вскоре произойдет, свидетельствовало лишь присутствие вооруженных до зубов чеченцев-кадыровцев, которые обосновались в захваченном здании СБУ.

Здание СБУ в Донецке стало оплотом чеченских боевиков

Хорошо вооруженные россияне и наемники-кавказцы на улицах Донецка и других городов практически не показывались. Вели себя скрытно. Только лишь ночная жизнь города существенно изменилась. Главным отличием стал рост бандитизма. Выходить из дому стало опасно, поэтому к восьми вечера улицы становились пустынными.

Как "Русская весна" пришла в Донецк. Про войну - Без Табу

25 мая 2014 года в большинстве городов Донбасса чиновники, которые находились в подвешенном состоянии и не могли понять, в какой стране живут, все же умудрились провести выборы президента Украины.

Бюллетени должны были отправиться в Киев, что Кремль допустить не мог, ибо им нужно было показать, что Донбасс не выбирал власть Украины, ведь "референдум" уже прошел. Кроме того, украинские военные, которые расположились на режимном объекте - в старом терминале донецкого аэропорта, могли с легкостью зайти в город и установить над ним полный контроль, уничтожив квазиобразование в зародыше.

Донецкий аэропорт в начале мая 2014 года - все рейсы отменены / фото - Getty Images

Именно поэтому террористы - кадровые российские военные, чеченцы и местные "ополченцы" - пошли на захват стратегически важного Донецкого аэропорта.

Боевики идут на штурм ДАП / фото - Getty Images

Журналисты в поисках лучшей позиции для съемок ВОЙНЫ, почти у всех на лицах - улыбки / фото - Getty Images

В ночь на 26 мая из здания Управления СБУ выехали грузовики с кадыровскими спецназовцами. Предатель Александр Головура, уже бывший капитан Службы безопасности, провел в новый терминал ДАПа хорошо вооруженных боевиков.

Группа Ходковского захватывает новый терминал аэропорта. Видео с камер наблюдения

Силы террористов были представлены сводным отрядом "Искра" из 45 российских спецназовцев под командованием офицера-десантника Алексея Горшкова (убит в бою в тот же день), около 30 кадыровцев и почти 150 коллаборантов из бригады "Востока" и "Оплота" во главе с бывшим "Альфовцем" Александром Ходаковским.

"Искра" едет в ДАП

Террористы готовятся к штурму ДАП

Оккупанты и боевики заняли территорию стратегически важного объекта и обустроили оборону, попытавшись заблокировать растерянных украинских защитников, стоявших в старом терминале. А украинцам просто не давали команду на ведение огня.

Руководство Донецкого аэропорта приняло решение приостановить обслуживание всех рейсов с 7 утра 26 мая.

ВНИМАНИЕ! С 7 часов аэропорт Донецк временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. — Аэропорт Донецк (@dok_aero) 26 мая 2014 г.

Террористам же украинским военным сил АТО выдвинули требование: убраться со стратегического объекта до 13:00.

Горожане слышали о захвате ДАПа силами "ДНР", но никакого напряжения не чувствовалось. Только к 11 утра над Донецком начали летать штурмовики украинские Су-25.

Через несколько часов в районе аэропорта послышалась "стрелкотня". Первый выстрел, как потом оказалось, сделал украинский снайпер 3 полка спецназа, который увидел, как кадыровец целится в самолет из ПЗРК.

Чеченский наемник Тимур на крыше нового терминала Донецкого аэропорта

Начался бой, исход которого был фатальным для большинства террористов. Около 14:00, спустя почти час после истечения срока ультиматума, по Донецку начала работать авиация.

Украинская авиация наносит контрудар по террористам

Первый комментирий, который дал журналистам пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев, гласил о том, что в районе Донецкого аэропорта проводят спецоперацию:

- Работали два самолёта СУ-25, проведшие предупредительные выстрелы, но по ним открыли хаотичный огонь. После этого начал работу боевой МИГ-29 вместе с вертолётами МИ-8 и МИ-24. Из последнего на территорию аэропорта высадился десант, начавший зачистку.

ДАП. Работает украинский штурмовки Су-25

После первых ударов с воздуха, нанесенных с хорошей точностью, боевики понесли серьезнейшие потери. В ходе боя силовики группы 140-го центра сил специальных операций, 10-го отряда ГУР МО, а также десантников 95-й аэромобильной бригады и спецназовцы Нацгвардии полка "Ягуар" провели тотальную зачистку всей территории аэропорта, уничтожив даже отправившееся на подмогу террористам подкрепление - два КамАЗа с личным составом боевиков.

Жители Донецка начали догадываться, что в аэропорту что-то происходит / фото - Getty Images

К вечеру, вытаскивая раненых, чеченские террористы на этих машинах попали в засаду перепуганных бойцов Ходаковского. Кадыровцев выкосили подчистую свои же.

Подражая викингам. КАМАЗ стал последним пристанищем чеченских наемников

В тот день, 26 мая 2014-го, силами защитников Украины была уничтожена практически вся группировка боевиков "ДНР", не занятая в боях под Славянском и Краматорском.

Патриоты ждали, что Донецк освободят. К вечеру в здании ОГА находилось всего четыре перепуганных "республиканца" - пенсионер, вооруженный обрезом, и трое гопников ПТУшников с битами.

Оплот "ДНР" / фото - Getty Images

В рядах боевиков царила паника. Они прятались по подвалам домов и пытались сбежать из Донецка как можно дальше. Согласно радиоперехвату, полевой командир террористов Сергей Здрылюк, бывший СБУшник с позывным "Абвер", который впоследствие стал "главой" контрразведки "ДНР", отказывался отправляться на усиление охраны захваченных админзданий.

Боевик панически орал в рацию о том, что "надо сваливать, поскольку повсюду укропы".

Тем не менее, в город украинские военные не зашли. Не было такого приказа. Промедление Киева не позволило развить стратегический успех и, как окажется потом, будет стоить многих жизней украинцев. История не знает сослагательного наклонения, но именно тогда, в мае 2014 года, можно было предотвратить большую беду, убив зло в зародыше.

Но время было упущено. Россия смогла отойти от шока и напрвила на Донбасс новых наемников и кадровых военных. Началась героическая оборона Донецкого аэропорта, которая продлилась 242 дня.

Алексей Чибисов, Без Табу